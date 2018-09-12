Netflix покажет миру два российских мультсериала

Западная компания Netflix приобрела права на показ двух российских мультсериалов от анимационной студии "Паровоз" — "Ми-ми-мишки" и "Лео и Тиг".

"Рады сообщить, что теперь зрители 190 стран смогут смотреть серии "Ми-ми-мишек" и "Лео и Тиг". Оба этих мультсериала стали доступны на Netflix. Сделку осуществила компания Signal Media", — говорится на сайте студии "Паровоз".

Мультсериал "Ми-ми-мишки" рассказывает о приключениях медвежонка Кеши и друзей: Тучки и Лисички. В каждой серии медвежата и Лисичка попадают в разные забавные ситуации.

"Лео и Тиг" — это мультсериал о маленьком леопарде Лео и его друге тигренке Тиге. Зверята вместе исследуют просторы Приморского Края.

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Netflix существует с 1997 года. Это платформа, которая демонстрирует фильмы, сериалы и мультсериалы на основе платной подписки, доступная по всему миру, включая Россию. С 2013 года на Netflix производится собственные фильмы и сериалы.