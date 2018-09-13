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Ведущие, ради которых и стоит смотреть новости
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Ведущие, ради которых и стоит смотреть новости 

Рамблер 4 часа назад
Не секрет, что некоторые ведущие телепрограмм и новостных передач популярны чуть ли не больше, чем актёры и певцы. Ради них зрители включают телевизоры и смотрят на экран, но фокусируются они не на содержании шоу, а на своём любимце. Эти ведущие точно стали идолами для фанатов.
1. Янет Гарсиа, ведущая прогноза погоды на мексиканском телевидении. Красотка появляется не только на тв, она завсегдатай Инстаграма, где у неё больше 7 миллионов подписчиков. Янет по праву гордится точёной фигуркой и прикладывает массу усилий, чтобы поддерживать формы. Кстати, «фишка» девушки — появляться перед камерой в обтягивающих платьях и стоять во время прогноза погоды боком к камере, чтобы контур «пятой точки» был виден во всей красе.
2. Синди Бурбано, радио— и телеведущая, работающая в «Телемундо», испаноязычной компании в США.
3. Кортни Фрил, американская телеведущая.
4. Деметрия Обилор, ведущая новостей на американском телеканале Channel 8.
5. Робин Миде, американская журналистка.
6. Элизабет Кук, американская телеведущая.
7. Ануша Раста, американская журналистка.
8. Майра Морено, репортёр американского телеканала ABC13.
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