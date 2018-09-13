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Что стало с ведущим «Моей семьи»
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Что стало с ведущим «Моей семьи» Валерием Комиссаровым 

Рамблер 11 часов назад
Фото: Кадр из телепередачи "Моя семья"
Валерий Комиссаров известен широкой аудитории как бессменный ведущий одного из самых рейтинговых шоу отечественного телевидения "Моя семья". Программа регулярно выходила на экраны с 1996 года, спустя семь лет ее закрыли, а сам Комиссаров для многих телезрителей будто бы пропал с радаров. Но так ли это на самом деле? Нет! Валерий больше не является ведущим ток-шоу, но карьеру на телевидении Комиссаров строить не прекратил.
Чем занимался автор и ведущий популярной телепрограммы помимо "Моей семьи", какие еще проекты появились на свет благодаря фантазии Валерия и чем он занимается теперь — читайте в нашем материале.
Мало кто знает, но именно Валерий Комиссаров является автором и продюссером нескольких самых скандальных и противоречивых телевизионных шоу, среди которых "Окна" с Дмитрием Нагиевым и всеми известная программа "Дом-2".
Кадр из ток-шоу "Окна"
Помимо этого именно Комиссаров работал над созданием первого "Дома", а также шоу "Семейные новости", "Девичьи слезы", "Что хочет женщина", Бремя денег" и "Служба личных новостей".
Но широкой публике он все же запомнился как бессменный ведущий "Моей семьи" — телепрограммы о том, в которой люди на примерах историй из собственной реальной жизни рассказывали другим как "жить надо и не надо".
Валерий Комиссаров и знаменитая "маска откровения".
Параллельно с телевизионной деятельностью, Комиссаров попробовал себя и в роли политика, но досрочно сложил полномочия в 2011 году.
@sergeistillavin
Тогда же он вернулся к созданию реалити-шоу, одной из самых известных стала программа "Мама в законе". После этого Валерий работал над скетч-шоу "Счастливый конец", а также выпускал программу "#Яправа".
В 2015 году непродолжительное время занимался режиссированием программы "Наш человек", он же был ее ведущим.
@milenadeynega
Студия программы "Наш человек"
В настоящее время Валерий Комиссаров до сих пор занимается выпуском телепроекта "Дом-2". Помимо этого занимает должность президента концерна "Красная площадь".
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