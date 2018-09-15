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На шоу «Голос 60+» звездные наставники едва не поругались
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На шоу «Голос 60+» звездные наставники едва не поругались 

Аргументы Недели 17 часов назад
Фото: Аргументы Недели
Слепые прослушивания шоу «Голос. 60+» только выходят в эфир, но зрители уже прочат победу одной из участниц проекта. Наталья Бутусова из Волгограда с песней Тины Тернер «Simply the Bes» своей необузданной энергетикой покорила зрителей, но из членов жюри только Пелагея по достоинству оценила выступление конкурсантки и «повернулась» к ней.
Зрители заметили, что наставники были слишком критично настроены к участникам шоу. И только Пелагея была лояльна, ее и выбирали себе в наставники конкурсанты. В телевизионной версии это не видно, но зрители, присутствующие на съемках писали в Сети, что Лев Лещенко вообще был явно не в духе, да и Меладзе с Агутиным без особого интереса сидели в жюри.
В какой-то момент наставники вообще едва не разругались. После выступления Натальи Бутусовой мужчины начали ее нахваливать, хотя на копку нажала лишь Пелагея. «Вот это ураган», — воскликнул Агутин. «А почему же вы не повернулись?! Леня, нет оправдания вам», — резонно задала вопрос бойкая конкурсантка. Пелагею от такого обмена любезностями перекосило. «Мне может тоже отвернуться?» — обиделась наставница, но сумела подавить всплеск эмоций и перевести все в шутку.
В комментариях пользователи сети называют Наталью Бутусову явной фавориткой, и прочат ей победу: «Молодца! Все при ней — харизма, стиль, юмор, образ!», «Шикарно поет и энергетика мощная!», «Не буду спойлерить, просто скажу, что в нокаутах она выступит еще круче!».
Но и настроение членов жюри зрители тоже разглядели. «Лещенко, ну что за лицо как после атомной зимы?», — написали они в комментариях.
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