Секс-бомба Элина Ромасенко озвучила гонорар, который ей заплатили за съемки в «Пусть говорят»

Элина Ромасенко за съемку в "Пусть говорят" получила 200 тысяч рублей

Жительница донской столицы Элина Ромасенко, прославившаяся на всю страну пышным формами и любовью к «красивой жизни», во время ток-шоу на Первом канале заявила, что на самом деле испытывает нужду, а вся роскошь вокруг нее — показная. В подтверждении своих слов Элина показала обшарпанную квартиру, в которой живет вместе с сыном, и искупалась перед камерой в тазике.

Ток-шоу вышло в эфир 12 сентября, а уже сегодня, 19 сентября, светская львица заявила, что жаловалась журналистам, преследуя две цели. Во-первых, Элина всегда хотела примерить на себя роль Золушки, а во-вторых, ей заплатили солидную сумму за участие в «Пусть говорят».

— Мой гонорар составил 200 тысяч рублей. Правда, вначале меня чуть не кинули. Уже перед выходом в студию хотели дать 100 тысяч, несмотря на то, что договоренность была совсем другая. Но я сказала, что за такие деньги позориться не буду, и уеду домой. Тогда мне все-таки выдали заранее оговоренную сумму, — рассказала Элина корреспонденту 161.ru.

По словам ростовчанки, съемки программы проходили по разработанному сценарию.

— Например «Бентли», в котором я катаюсь по Ростову, арендовали. Платье, в котором я была, тоже взяла напрокат. А еще продюсеры просили меня и соседей поскандалить на камеру. Реально, стремно было. Мне говорили все время: «Мы тебе платим, давай отыгрывай». На самом деле, у меня в жизни все не так плохо, как показали в передаче. В квартире просто сейчас ремонт. У меня все есть: и мебель, и еда, — подытожила Ромасенко.

В июле этого года Элина обвинила своего соседа-инвалида в педофилии. Со слов женщины, Константин Григоров ходил по дому со спущенными штанами и приставал к сыну Ромасенко.

Сам Григоров утверждает, что это ложь. Мужчина сообщил 161.ru, что обратился в мировой суд и полицию с заявлением о клевете в свой адрес. Он потребовал выписать Элине миллионный штраф и отправить на принудительные работы.