Ещё
Автор «Улицы Сезам» заявил, что Влас и Еник влюбленные
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Проклятие монахини
Детектив, Триллер, Ужасы
Купить билет
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Большой кошачий побег
Мультфильм
Купить билет
Великий Уравнитель 2
Боевик, Триллер, Криминальный
Купить билет

Автор «Улицы Сезам» заявил, что Влас и Еник — персонажи с нетрадиционной ориентацией 

Рамблер 37 минут назад
Фото: Кадр из шоу "Улица Сезам"
Главный сценарист популярного детского ток-шоу девяностых "Улица Сезам" Марк Салцман сделал неожиданное заявление. В ходе беседы с журналистом из журнала Queerty от сообщил, что кукольные персонажи Влас и Еник на самом деле задумывались им как геи.
"Я не могу представить их иначе. Только как влюбленную пару, а не просто близкими друзьями",
— рассказал Салцман.
В целом, зрители телешоу неоднократно высказывали свои догадку в пользу этого предположения, но до этого момента ответа они не находили.
По словам Марка, многие фразы и зарисовки с Власом и Еником были взяты из реальных жизненных ситуаций. Так, некоторые из реплик этих двух персонажей появились благодаря отношениям Сальцмана с монтажером.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Конфузы со звездами на съемках сексуальных сцен4
Как мальчик Федя стал девочкой Ирочкой
Самые соблазнительные актрисы советского кино15
Тест: помните ли вы советские телепередачи1
«Не родись красивой»: как сложились судьбы актеров6
Видео
02:15
В Сети появился первый трейлер «Капитана Марвел»
Фильмы
03:05
Создатели «Венома» отказались от «взрослого» рейтинга
Фильмы
01:55
Монеточка побывала на «Поле чудес» и подарила Якубовичу куклу вуду
ТВ
Секреты киношников, которые вы не знали
Фильмы Актеры
04:15
Персонажи мультиков, которых мы не видели в лицо
Сериалы ТВ
10:10
Какие фильмы смотреть этой осенью в кино
Актеры Фильмы
12:54
Что стало с советскими легендами кино
Актеры
02:59
Почему Иван Пырьев разрешил жене петь
Фильмы Актеры
01:10
«Не родись красивой»: как сложились судьбы актеров
Актеры
03:11
Секс-бомба Элина Ромасенко озвучила гонорар
ТВ Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение