Disney заказал перезапуск 3 сезона «Утиных историй» 

Главные мультфильмы детства возвращаются.
Уже в октябре на канале "Дисней" состоится премьера второго сезона обновленных "Утиных историй". Но на этом компания останавливаться не собирается. Disney уже заказала продление мультипликационного сериала — третий сезон будет показан в следующем году.
Озвучивают персонажей именитые актеры. Дэвид Теннант, известный публике по телесериалу "Доктор Кто", станет голосом Скруджа. А роли утят озвучивают Дэнни Пуди ("Сообщество"), "Бен Шварц ("Обитель лжи") и Бобби Мойнхан ("Тайная жизнь домашних животных").
Первые "Утиные истории" были запущены в 1987 году и стали первым мультсериалом, выходившим на телевидении еженедельно.