Disney заказал перезапуск 3 сезона «Утиных историй»

Главные мультфильмы детства возвращаются.

Уже в октябре на канале "Дисней" состоится премьера второго сезона обновленных "Утиных историй". Но на этом компания останавливаться не собирается. Disney уже заказала продление мультипликационного сериала — третий сезон будет показан в следующем году.

Первые "Утиные истории" были запущены в 1987 году и стали первым мультсериалом, выходившим на телевидении еженедельно.