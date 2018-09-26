Простой способ сходить в театр

Новое направление в онлайн-кинотеатре Okko.

Онлайн-кинотеатр Okkoзапускает новое театральное направление: теперь, помимо фильмов и сериалов, пользователи сервиса могут смотреть спектакли в отличном качестве и без рекламы.

Театральные постановки доступны по подписке. Среди них — «Жизель», «Лебединое озеро» и «Спартак» в постановке Санкт-Петербургского государственного академического театра балета имени Леонида Якобсона, «Безумная жизнь» в постановке Театра Сергея Янковского , «День радио», «+1» и «Прощание с бумагой», «Шепот сердца» Евгения Гришковца и другие известные постановки. Сейчас в коллекции 10 спектаклей, и список будет постоянно пополняться.

«Людей, которые ходят в театры, не так много, а вот людей, которые хотели бы ходить — намного больше. Okko— это простой способ сходить в театр», — говорит генеральный директор онлайн-кинотеатра Okko Иван Гродецкий.