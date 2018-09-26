Николай Басков позвонит вам из радиоэфира

О своем скандальном клипе и новом концерте «Верую» популярный певец расскажет в эфире Радио « Комсомольская правда

26 сентября с 21:05 до 22:05 в прямом эфире программы «Гость в студии» — народный артист России в прямом эфире программы «Гость в студии» — народный артист России Николай Басков . Певец расскажет о съемках клипа «Ibiza» и о новой концертной программе — 9 октября в Государственном Кремлевском Дворце состоится презентация альбома «Верую». В ходе эфира Басков лично позвонит одному из слушателей Радио «Комсомольская правда». Кто именно станет этим счастливчиком и пообщается с артистом — решится в студии Радио КП.

Есть вопросы Николаю Баскову? Звоните в прямой эфир! Телефон прямого эфира Радио «Комсомольская правда»: 8 (800) 200-97-02. Или смотрите прямую трансляцию программы из студии на сайте www.kp.ru/radio, в соцсетях Радио «Комсомольская правда» — www.vk.com/radiokp, www.facebook.com/radkp и на канале Радио «Комсомольская правда» в Youtube https://www.youtube.com/user/kptele).