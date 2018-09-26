Николай Басков позвонит вам из радиоэфира 

О своем скандальном клипе и новом концерте «Верую» популярный певец расскажет в эфире Радио «Комсомольская правда»
26 сентября с 21:05 до 22:05 в прямом эфире программы «Гость в студии» — народный артист России Николай Басков. Певец расскажет о съемках клипа «Ibiza» и о новой концертной программе — 9 октября в Государственном Кремлевском Дворце состоится презентация альбома «Верую». В ходе эфира Басков лично позвонит одному из слушателей Радио «Комсомольская правда». Кто именно станет этим счастливчиком и пообщается с артистом — решится в студии Радио КП.
Есть вопросы Николаю Баскову? Звоните в прямой эфир! Телефон прямого эфира Радио «Комсомольская правда»: 8 (800) 200-97-02. Или смотрите прямую трансляцию программы из студии на сайте www.kp.ru/radio, в соцсетях Радио «Комсомольская правда» — www.vk.com/radiokp, www.facebook.com/radkp и на канале Радио «Комсомольская правда» в Youtube https://www.youtube.com/user/kptele).
Радио «Комсомольская правда» является одной из крупнейших радиостанций по федеральному охвату и одним из лидеров по динамике роста аудитории среди российских информационных радиостанций. Федеральная сеть радиостанции «Комсомольская правда» насчитывает 60 передатчиков по России, от Хабаровска до Калининграда, что покрывает более 400 населенных пунктов страны. Ежедневно радио слушает более 1,2 миллиона россиян. В Москве радио вещает на частоте 97,2 FM, а также в режиме online на сайте www.kp.ru/radio.