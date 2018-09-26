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«Орел и решка»: вещи, которые остаются за кадром
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Как снимают телешоу «Орел и решка»: вещи, которые остаются за кадром 

Рамблер 7 часов назад
Фото: Соцсети
Популярное телешоу о путешествиях "Орел и Решка" позволяет телезрителю отправиться в небольшое приключение, не отрываясь от дивана. За время выхода программы у поклонников шоу появилось множество вопросов о съемочном процессе передачи.

Как выглядит бутылка со $100?

Бутылка, которую ведущие программы прячут, а самые упорные и быстрые телезрители находят, выглядит по-разному.
Соцсети
На фото: телезрители Александр и Анастасия, которые нашли клад в Сан-Франциско
Иногда на ней значится логотип "Орла и решки", иногда это простая бутылка из-под вина без всяких опознавательных знаков. Но неизменно одно — в ней всегда лежит 100 долларов.

Есть ли лимит у "золотой карты"?

Конечно, всему есть предел, но никто за пределами малого круга людей точно не знает, сколько денег находится в распоряжении во время съемок телешоу. Не секрет, что "баланс" счета для "богатого" ведущего пополняется, в основном, спонсорами телешоу. Поэтому порой ведущие делают довольно странные, но рейтинговые для программы покупки. Так в одном из выпусков, проходивших в Индии, ведущий купил себе слона. А вот в Монте-Карло Леся Никитюк отправилась в казино и спустила там порядка $30 000, за что получила от продюссеров нагоняй.

Сколько на самом деле длится съемка одного выпуска программы?

По сюжету, ведущие отправляются в путешествие на два дня и одну ночь.
Соцсети
Но сами создатели программы не раз говорили, что фактическое время пребывания съемочной группы длится дольше — от трех до пяти дней, в зависимости от "насыщенности" плана, который был составлен редакторами шоу. Но такое уточнение, конечно же, остается за кадром.

Где спят операторы?

Ответ прост: там же, где и ведущий.
Соцсети
В одном из выпусков Андрею Беднякову пришлось ночевать в парке. Такая же участь постигла и его оператора.

Есть ли у шоу сценарий?

Существует маршрут, намеченные точки, но то, что будут делать ведущие — всегда импровизация. Иногда шокирующая или смешная, а иногда все вместе.
Кадр из телепередачи "Орел и решка"
Например, во время съемок в Маниле Коля Серга внезапно решил умыться в шоколадном фонтане, чем очень удивил не только телезрителей, но и местного повара.
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