ТВ-программы, которые мы обожали в девяностые

В девяностые годы прошлого века компьютеры были экзотикой, но в каждой семье был телевизор. Ежевечерне и по выходным семьи собирались у телеэкранов, чтобы снова встретиться с героями любимых передач. Шоу подарили нам много громких имён, многие популярные сегодня актёры, певцы и ведущие вышли именно из телепрограмм девяностых. Давайте окунёмся в атмосферу недавнего прошлого?

1. «Городок». Короткие скетчи «Городка» обожали зрители всех возрастов. Все роли в них исполняли два актёра — Юрий Стоянов Илья Олейников , но это лишь подчеркивало гротескность ситуаций. Шоу продержалось в эфире почти два десятка лет и завершилось лишь после ухода из жизни Олейникова в 2012 году.

2. «Брейн-ринг». Эта интеллектуальная игра была аналогом знаменитой игры «Что? Где? Когда?» и нашла свою аудиторию. Программа выходила десять лет.

3. «Форт Боярд». Приключенческая игра, в которой участники проходили испытания ради получения сокровищ, родилась во Франции, но российские зрители влюбились в неё и с нетерпением ждали новые выпуски. Новый виток популярности игра пережила, когда в форт начали отправляться отечественные знаменитости.

Смотрите ролик и испытайте ностальгию по девяностым.