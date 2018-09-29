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«Цвет заражения синий»: Киркоров теперь в рекламе
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«Цвет заражения синий»: Киркоров теперь в рекламе 

Рамблер 6 часов назад
Популярность Филиппа Киркорова, казалось, уже не может стать еще больше, однако артист делает все возможное, чтобы ни на один день зритель не забывал о его существовании.
После нашумевших на всю страну клипов на песни "Цвет настроения синий", а затем с Басковым и на "Ибицу" можно было бы и тормознуть, но нет. Теперь каждый желающий может ежедневно лицезреть поп-короля в роли злодея в рекламе средства от больного горла. Киркоров в образе почти снежной королевы грозиться заразить всех, однако проигрывает в борьбе с лекарством. Мотив песни, конечно, всем уже известен.
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