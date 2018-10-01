Потенциальный жених Бузовой предпочел деньги

Шоу "Замуж за Бузову" продолжается. На этот раз потенциальный жених не стал дожидаться, когда его выгонят, а предпочел уйти, взяв два миллиона рублей. Сама Ольга с грустью пишет об этом на своей странице в инстаграм:

К моему великому сожалению, реальность 21-го века: мужчина, который пришёл якобы бороться за мое сердце, выбрал лёгкие деньги… я не могу принять и понять этот поступок до сих пор. Ты не нашёл минуты, чтобы позвонить и объяснить мне все лично. Ни во время проекта, ни после. Печально. Неприятно. И правда, людей очень легко проверить деньгами и славой. Ты эту проверку не прошёл. Спасибо тебе, что я это узнала тогда. Единственный раз, где ты был честен, — это когда забрал деньги.

Мнения подписчиков разделились — от безоговорочной поддержки до злорадства:

"Олечка, у тебя все будет хорошо! Удачи!"

"ну раз он себя так вёл, досвидос тогда! Зачем оставляла? Для развлекаловки… вот он ей и отомстил, и правильно сделал… держала его как шута весь проект"

"Если бы это был нормальный мужчина, он бы без денег ушёл, раз почувствовал что ничего не получается, этот самый отвратительный поступок, достойные люди, так не делают. Он получил свою минуту хайпа, так опозориться…"

"Браво, Евгений! Два миллиона гораздо лучше, чем тупая и вечно пускающая сопли и слюни баба которой за 30!"

@nazarovevgeny.ru

Евгений объяснил свой поступок тем, что за все время Ольга ни разу не выбрала его, чтобы сходить на свидание. Он посчитал, что за оставшееся время ситуация вряд ли изменится, а два миллиона, которые он забрал, пойдут на благотворительность. Это он рассказал подписчикам своей страницы в инстаграме.

Кстати, теперь уже бывший участник шоу решил и сам устроить кастинг. Он приглашает одну из своих подписчиц на ужин в ресторане, но для этого претенденткам нужно сначала написать, почему Евгений должен выбрать именно ее. Ресторан располагается в башне "Око" в Москва-сити, той самой, где находится и одна из его квартир за 35 миллионов рублей.