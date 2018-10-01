«Новое Радио» определило полуфиналистов «Музыкастинга»

«Новое Радио» объявило полуфиналистов независимого музыкального конкурса «Музыкастинг», организованного совместно со звукозаписывающей компанией Warner Music Russia и сервисом VK Music. Среди конкурсантов, вышедших в полуфинал, оказался Кирилл Нечаев — блогер из Екатеринбурга, который успел прославиться своими музыкальными экспериментами.

Кирилл Нечаев, экс-фронтмент группы N. E. V. A, финалист телевизионных проектов «Главная сцена» и «Новая волна», взорвал интернет своими пародиями на разных музыкантов. Набрав популярность в сети, NECHAEV решил принять участие в конкурсе «Нового Радио» и заявить о себе как авторе и исполнителе собственных песен.

Также среди полуфиналистов «Музыкастинга»:

• БRUSИНСКАЯ — энергичная девушка с очень сильным вокалом из Санкт-Петербурга;

• JEIN — дерзкая андеграундная исполнительница из Санкт-Петербурга;

• Дженаро — исполнитель светлых, по его утверждению, треков из Москвы;

• mushta BAND — четыре парня из Санкт-Петербурга, способные покорить женскую аудиторию своей энергетикой и романтичными песнями;

• Naady — талантливая исполнительница из Минска;

• Ai Mori — певица из города Шуя, которая с 13 лет пишет музыку и имеет с десяток тысяч музыкальных задумок;

• Катя Li — обладательница необычного вокала и нетривиального стиля исполнения из Геленджика;

• Дуэт ШАЛИХ х ГОРСКАЯ из Краснодара, которые считают своей изюминкой совмещение народного вокала и рэпа;

• DERBUSH — 17-летняя певица из Омска, уже имеющая за плечами один сольный альбом;

• KONOPLEV из Кургана, владеющий тремя инструментами — гитара, клавиши и барабан;

• Lofi из Иркутска, который смело совмещает мелодичные интонации с речитативом;

• Группа Rarka — бойкие обаятельные ребята из Москвы;

• Группа RANDOMIZE из города Обнинск, представляющая смесь жанров Pop, EDM и Hip-Hop;

• Назар Рад — рэпер и саунд-продюсер из Кировска, сочетающий в своём творчестве разносторонний хип-хоп с солнечными фанком и соулом;

• KOROLЁV — лиричный музыкант из Новосибирска с нежным и чистым голосом;

• Анет Сай — певица из Волгодонска, в арсенале которой уже же больше 100 песен собственного сочинения и два сольных концерта;

• OSCAR Band — певец из Казани, который профессионально играет соло на гитаре и придумывает аранжировки;

• Группа BOGÁCHI из Екатеринбурга, представляющая песни-сторрителлинги;

• Yupi Genesis — исполнитель из города Абдулино оренбургской области, треки которого пропитаны духом юности.

Уже сегодня стартует полуфинал в эфире «Нового Радио», который продлится до 4 октября, в рамках которого жюри и слушатели определят главных претендентов на победу. Слушатели смогут проголосовать за понравившегося исполнителя, добавив ему зрительский балл, который будет учтён при выборе четырёх финалистов. Остальные баллы проставят члены жюри «Музыкастинга», ведущие музыкальные эксперты страны — Полина Гагарина , Алексей Романофф, генеральный директор «Европейской медиагруппы» и генеральный продюсер «Нового Радио» Роман Емельянов , генеральный директор Warner Music Russia Александр Блинов , директор по работе с клиентами «ВКонтакте» Константин Сидорков

5 октября страна узнает имя финалиста, который получит в подарок профессиональную запись сингла с последующей ротацией на «Новом Радио», съёмку клипа, контракт с Warner Music Russia и выступление на VK Fest 2019.