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Бузова снялась в рекламе в роли «чипсомелье»
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Бузова снялась в рекламе в роли «чипсомелье» 

Рамблер 12 часов назад
Ольга Бузова и так не сходит с экранов телевизоров и давно считает себя звездой российского телевидения и эстрады. Действительно, первая волна популярности Ольги поднялась как раз благодаря всем известному телевизионному шоу.
Теперь Бузова мало того, что активно покоряет эстраду, так еще и не прекращает участвовать в самых различных шоу. Среди таких нашумевшее "Замуж за Бузову", где буквально в последней серии молодой человек решил забрать два миллиона рублей вместо того, чтобы продолжить борьбу за сердце звезды.
Однако Ольга пережила этот момент, решив активно окунуться в работу. Новое появление Бузовой удивило зрителя и поклонников — она снялась в рекламе чипсов Lay's и магазина "Пятерочка" в роли "чипсомелье", а так же призвала голосовать за лучший вкус от знаменитой марки, которая выпустила продукцию с ее изображением на пачках.
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