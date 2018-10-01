Бузова снялась в рекламе в роли «чипсомелье»

Ольга Бузова и так не сходит с экранов телевизоров и давно считает себя звездой российского телевидения и эстрады. Действительно, первая волна популярности Ольги поднялась как раз благодаря всем известному телевизионному шоу.

Теперь Бузова мало того, что активно покоряет эстраду, так еще и не прекращает участвовать в самых различных шоу. Среди таких нашумевшее "Замуж за Бузову", где буквально в последней серии молодой человек решил забрать два миллиона рублей вместо того, чтобы продолжить борьбу за сердце звезды.

Однако Ольга пережила этот момент, решив активно окунуться в работу. Новое появление Бузовой удивило зрителя и поклонников — она снялась в рекламе чипсов Lay's и магазина "Пятерочка" в роли "чипсомелье", а так же призвала голосовать за лучший вкус от знаменитой марки, которая выпустила продукцию с ее изображением на пачках.