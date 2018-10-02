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Названа дата премьеры нового сезона шоу «Голос»
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Названа дата премьеры нового сезона шоу «Голос» 

Рамблер 8 часов назад
Фото: 1tv.ru
Пока в эфире шла версия проекта под названием «Голос 60+», телевизионщики вовсю готовились к старту нового сезона популярного телешоу. Первый выпуск зрители смогут увидеть уже 12 октября.
На этот раз продюсеры шоу решили обновить состав жюри и пригласили новых наставников. Из «старичков», ранее уже занимавших красные кресла, остался лишь Баста. В этом сезоне к нему присоединились певица Ани Лорак, лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров и композитор Константин Меладзе.
Наставников выбрали посредством зрительского голосования.
Кстати, в новом сезоне у телезрителей появится возможность голосовать не только за понравившегося исполнителя, но выбрать лучшего, по их мнению, наставника.
Напомним, что премьера первого сезона шоу "Голос" состоялась в октябре 2012 года. Нынешний сезон станет седьмым по счету эпизодом популярного проекта.
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