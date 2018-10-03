Трагические судьбы участников «Дома 2»

Они не выдержали испытания славой или просто так было предначертано судьбой? Популярное шоу «Дом 2» не стало для них счастливым билетом. А нам очень хочется спросить: «Неужели все это стоило вашей жизни? »

ПОЛИНА ЛОБАНОВА

Она была веселой, задорной и очень красивой молодой девчонкой. Сразу заявила о себе, сразу привлекла внимание, но продержалась на шоу всего несколько месяцев.

Карельские вести

После того, как Полина покинула шоу, она прожила еще полгода. Ее тело нашли в ванной комнате. Предположительно, она скончалась от передозировки наркотиков. Ей было 20 лет.

АНАСТАСИЯ ТАРАСЮК

На «Доме 2» Настя провела один месяц, но тот, кому она отдала свое сердце, увы, выбрал другую. После неудач в «Доме 2» и разочарований в реальной жизни, Настя покончила с собой, выбровсившись из окна 19-ти этажного дома.

Карельские вести

Ее тело было найдено на Минской улице в Москве. По слухам, она ждала ребенка.

МАРИЯ ПОЛИТОВА

Красивая, длинноногая, юная Маша трижды приходила на проект, мечтая построить свою судьбу и очень нравилась зрителям, но, к сожалению, счастья так и не нашла. После ухода из «Дома 2» она окончила курсы визажистов, работала фотомоделью и журналистом.

Карельские вести

Ее нашли мертвой в дачном поселке Щелковского района. В крови были найдены лекарственные препараты и алкоголь, а официальной версией смерти стало переохлаждение.

ОКСАНА АПЛЕКАЕВА

Красавица Оксана стала участницей «ДОМа-2» в 2005 году. Ей не посчастливилось построить отношения на шоу. После ухода из проекта она пыталась работать моделью, снималась в клипах, сериалах и ток-шоу.

Карельские вести

В 2008 году Оксана внезапно пропала. Ее подруга подняла тревогу, а, спустя несколько дней, девушку нашли мертвой на обочине трассы Москва-Рига.

АНДРЕЙ КАДЕТОВ

Голубоглазый блондин Андрей появлися на шоу в 2010 году и стал одним из самых ярких участников проекта. Он старался ухаживать почти за всеми девушками, а потом оказалось, что женат. Тогда его отпустили, чтобы решил свои проблемы с законом, чтобы развелся и стал, наконец, свободным.

Карельские вести

Только Андрей не успел определиться окончательно. Он был зверски убит в декабре того же года недалеко от дома. Ему нанесли 17 ножевых ранений. По одной из версии убийство было следствием личной неприязни. У него остался маленький сын. Все участники шоу очень тепло отзывались о погибшем, а его смерть стала настоящим потрясением для «Дома 2».

КРИСТИНА КАЛИНИНА

Кристина попала на проект в 2006 -м, а спустя несколько недель его покинула. В тот момент у нее была маленькая дочка, которая осталась в реальном мире, с бабушкой, а девушка вызвала всеобщее осуждение. Как могла оставить малышку в поисках личного счастья? Того самого счастья на проекте найти так и не удалось.

Карельские вести

Спустя год Кристина умерла от почечной и сердечной недостаточности, так и не успев стать звездой.

ОКСАНА КОРНЕВА

Оксана покинула проект спустя полтора месяца. Ее главным увлечением стал Май Абрикосов , который не отдал ей свое сердце, а увлекся Ольгой Солнце.

Карельские вести

Спустя некоторое время Оксана, покинувшая проект к тому времени, и двое молодых людей перебегали Садовое кольцо в неположенном месте. Их сбил микроавтобус. Друзья скончались на месте, а Оксана скончалась в реанимации на следующий день.