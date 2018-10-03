Ещё
Пельш признался, за что ему стыдно в «Розыгрыше»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Проклятие монахини
Детектив, Триллер, Ужасы
Купить билет
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Непрощенный
Драма
Купить билет
Большой кошачий побег
Мультфильм
Купить билет

Пельш признался, за что ему стыдно в «Розыгрыше» 

Рамблер 52 минуты назад
Фото: Кадр из программы "Розыгрыш"
Валдис Пельш — один из самых известных отечественных телеведущих. В свое время он вел такие популярные программы на телевидении, как "Угадай мелодию", "Русская рулетка", "Вместе с дельфинами" и "Розыгрыш". В своем недавнем интервью он упомянул о воспоминаниях и эмоциях, связанных именно с последним из перечисленных проектов.
"Розыгрыш" выходил с 2003 по 2012 год и имел немалую аудиторию. Кому не понравится смотреть, как разыгрывают, а порой очень жестко, звезд эстрады, кино и телевидения.
Однако не всегда это было так беззаботно и смешно, как хотелось бы, судя по некоторым воспоминаниям Валдиса Пельша. Ведущий признался, что не всегда для звезд розыгрыши были неожиданными. Некоторым заранее "сливали" информацию и съемки могли в итоге даже отмениться, хотя это далеко не дешевое мероприятие.
Сам Валдис некоторых поступков и вовсе стыдится. Иногда, чтобы не отступаться от сценария, он был вынужден делать то, что противоречило его личным принципам. Например, ему крайне неловко вспоминать о том, как он опрокинул кастрюлю с вермишелью на голову выпускнику "Фабрики звезд".
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Елена Коренева: безумная жизнь секс-символа 70-х3
Самые откровенные кадры из советских фильмов12
Как изменилась Зулу из фильма «Конан-варвар
Высоцкий хотел пожертвовать Жегловым ради Абдулова7
Трагические судьбы участников «Дома 2»5
Видео
01:00
Опубликован первый трейлер фильма об Элтоне Джоне
Фильмы
00:19
Бузова снялась в рекламе в роли «чипсомелье»
ТВ
00:39
Елена Коренева: безумная жизнь секс-символа 70-х
Актеры
00:23
Потенциальный жених Бузовой предпочел деньги
ТВ
01:20
Джим Керри впервые снялся в эротической сцене
Сериалы
00:29
«Цвет заражения синий»: Киркоров теперь в рекламе
ТВ
01:17
Спейси оплакивают в новом сезоне «Карточного домика»
Сериалы
03:02
Киноактеры, которых поглотило безумие
Актеры
03:53
Ефремов и Серебряков снялись в новом клипе Дельфина
Актеры
Вышел финальный трейлер «Фантастических тварей»
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение