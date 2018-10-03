Пельш признался, за что ему стыдно в «Розыгрыше»

Валдис Пельш — один из самых известных отечественных телеведущих. В свое время он вел такие популярные программы на телевидении, как "Угадай мелодию", "Русская рулетка", "Вместе с дельфинами" и "Розыгрыш". В своем недавнем интервью он упомянул о воспоминаниях и эмоциях, связанных именно с последним из перечисленных проектов.

"Розыгрыш" выходил с 2003 по 2012 год и имел немалую аудиторию. Кому не понравится смотреть, как разыгрывают, а порой очень жестко, звезд эстрады, кино и телевидения.

Однако не всегда это было так беззаботно и смешно, как хотелось бы, судя по некоторым воспоминаниям Валдиса Пельша. Ведущий признался, что не всегда для звезд розыгрыши были неожиданными. Некоторым заранее "сливали" информацию и съемки могли в итоге даже отмениться, хотя это далеко не дешевое мероприятие.

Сам Валдис некоторых поступков и вовсе стыдится. Иногда, чтобы не отступаться от сценария, он был вынужден делать то, что противоречило его личным принципам. Например, ему крайне неловко вспоминать о том, как он опрокинул кастрюлю с вермишелью на голову выпускнику "Фабрики звезд".