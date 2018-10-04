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Хабенский стал лауреатом премии ТЭФИ
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Хабенский стал лауреатом премии ТЭФИ 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Кадр из сериала "Троцкий"
В среду, 3 октября, в Московском театре мюзикла состоялась очередная церемония вручения премии ТЭФИ. Всего было вручено 34 награды в различных номинациях.
По оценке экспертов, лучшим телефильмом, выходящим в прайм-тайм, признан мини-сериал «Троцкий». Выход исторического проекта с участием многих знаменитых артистов на экраны был приурочен к столетию революции. И был тепло встречен зрителями. Старания команды теперь отмечены и престижной наградой.
Статуэтку получил и исполнитель главной роли Льва Троцкого, Константин Хабенский. Артист стал лауреатом премии в номинации «Лучший актер телевизионного фильма/сериала».
Не обошли вниманием члены жюри и постановщики сериала: Александр Котт и Константин Статский также отмечены наградами в номинации «Лучший режиссер телевизионного фильма/сериала».
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