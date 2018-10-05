В «Голос 60+» будет два победителя

Зрители выберут не только лучшего исполнителя, но и наставника.

Зрителям предстоит выбрать не только лучшего вокалиста, но и лучшего наставника сезона. Кому достанется это почетное звание, новичку Льву Лещенко, уже знающим свое дело Меладзе и Агутину или единственной представительнице прекрасного пола Пелагее?

Голосовать за любимых наставников и вокалистов можно будет на телевизорах с функционалом Hbb TV, в интерактивном плеере на сайте Первого канала и в мобильных приложениях «Голос» и «Первый».

Доход Первого канала и других партнеров, собранный в ходе голосования, будет перечислен благотворительному фонду помощи людям с БАС «Живи сейчас».

Наталья Луговая, генеральный директор фонда «Живи сейчас»: