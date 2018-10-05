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В «Голос 60+» будет два победителя
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В «Голос 60+» будет два победителя 

WDay.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: WDay.ru
Зрители выберут не только лучшего исполнителя, но и наставника.
«Голос 60+» — это адаптация голландского вокального формата The Voice Senior, в котором принимают участие исполнители старше 60 лет. Премьера проекта на Первом канале состоялась почти одновременно со стартом оригинального шоу в Голландии. И вот, первый сезон подходит к концу, 5 октября в прямом эфире в результате зрительского голосования определится победитель. В финальный этап вышли: Сергей Манукян и Наталия Спевак из команды Валерия Меладзе, Евгений Стругальский и Виктор Зуев из команды Льва Лещенко, Ольга Муравина и Лидия Музалева из команды Пелагеи, Николай Арутюнов и Николай Агутин из команды Леонида Агутина.
Зрителям предстоит выбрать не только лучшего вокалиста, но и лучшего наставника сезона. Кому достанется это почетное звание, новичку Льву Лещенко, уже знающим свое дело Меладзе и Агутину или единственной представительнице прекрасного пола Пелагее?
Голосовать за любимых наставников и вокалистов можно будет на телевизорах с функционалом Hbb TV, в интерактивном плеере на сайте Первого канала и в мобильных приложениях «Голос» и «Первый».
Доход Первого канала и других партнеров, собранный в ходе голосования, будет перечислен благотворительному фонду помощи людям с БАС «Живи сейчас».
Наталья Луговая, генеральный директор фонда «Живи сейчас»:
«Чтобы объяснить, что такое БАС, или боковой амиотрофический склероз, достаточно вспомнить всемирно известного физика Стивена Хокинга. Его тело было полностью обездвижено, и это не помешало ему, человеку с абсолютно ясным сознанием, войти в историю благодаря своим открытиям. Нам, фонду «Живи сейчас», хочется, чтобы людям с этим диагнозом в России был доступен такой объем помощи, который позволит им несмотря на болезнь полностью реализовать себя, выражать свои чувства и мысли, общаться с миром. Но, как это часто бывает с редкими заболеваниями, государство пока не готово взять на себя заботу о таких больных. То, что главный телеканал страны привлекает внимание общества к проблемам людей с БАС, — это огромный шаг вперед. Я надеюсь, что вместе со зрителями Первого канала мы сможем помочь сотням людей с БАС по всей стране».
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