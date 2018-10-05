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Малышева поставила диагноз Розе Сябитовой
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Елена Малышева поставила диагноз Розе Сябитовой 

Russianshowbiz.info 7 часов назад
Фото: Russianshowbiz.info
Новый выпуск «Жить здорово», в котором звездными гостями стали Дана Борисова и Роза Сябитова, еще не вышел, а главная сваха страны успела прокомментировать ситуацию.
Ведущая программы «Давай поженимся» не первый раз посещает проект Елены Малышевой. Однако последняя встреча со специалистом в области медицины её расстроила.
По словам Елены Малышевой, диета Розы Сябитовой способна вызвать сахарный диабет. Телеведущая была удивлена такой информацией, так как на протяжении нескольких лет она предполагала, что ее любимые «диетические» продукты помогают держать себя в форме.
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