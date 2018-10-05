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Стало известно, почему сменили ведущих «Жди меня»
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Стало известно, почему сменили ведущих «Жди меня» 

WDay.ru 3 часа назад
Фото: WDay.ru
Татьяна Арнтгольц и Александр Лазарев стали новыми лицами программы.
В середине сентября передача вернулась в эфир канала НТВ без Сергея Шакурова и Юлии Высоцкой. Перемены оказались неожиданными для зрителей, но запланированными.
— Программа существует 19 лет, она должна развиваться, мы ищем для этого пути, в том числе и через новые лица и голоса, — объяснила «Антенне» главный редактор «Жди меня» Анна Житомирская. — Что касается ведущих, Татьяна узнаваемая артистка для нашей аудитории. Но нам было в первую очередь важны человеческие качества новой ведущей, ведь играть в программе не нужно, нужно искренне сопереживать и хотеть помочь людям. Татьяна человек, сострадательный, сочувствующий, плюс молода, красива и умна, а это редкое сочетание. В ее семье любят и смотрят «Жди меня» много лет. Мужскую партию ранее вели такие благородные люди как Игорь Кваша, Сергей Никоненко, Сергей Шакуров. Новый ведущий Александр Лазарев человек с безупречной репутацией, не говоря уже об уме, харизме и зрительской любви к нему. Он с удовольствием откликнулся на наше предложение, чему мы несказанно рады!
Сами артисты, не смотря на свой большой послужной список в кино и театре, раньше на одной площадке не пересекались и знакомы не были.
— Я потрясена и очарована этим актером, его обаянием, выдержкой, тем как трепетно он относился ко всему, что происходит, — поделилась с «Антенной» Татьяна Арнтгольц. — Люблю артистов, которые живы в своих эмоциях не смотря на весь опыт. Когда меня пригласили в программу, я пришла на пробы, как и несколько других претенденток. Потом приезжала еще раз. После мне позвонили и сообщили, что канал рад видеть меня в качестве ведущей и все быстро завертелось. У нас пока был только один съемочный день, в который записывали сразу пять передач, поскольку он был первым, естественно, что прошел нервно и волнительно. Конечно, я была ошеломлена тем, что все герои абсолютно реальные люди, тем, какая работа проводится над каждой историей. Если ты смотришь с экрана, все время есть ощущение: неужели так бывает? А когда становишься непосредственным участником процесса и понимаешь, что во всем происходящем нет и секунды лжи, это потрясает. Я после съемок двое суток не могла нормально спать, такое колоссальное впечатление.
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