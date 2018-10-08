Ещё
У программы «Время» вновь сменится ведущий
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Веном
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Пришельцы в доме
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Непрощенный
Драма
Купить билет

У программы «Время» вновь сменится ведущий 

Lenta.ru + ещё 1 7 часов назад
Фото: lenta
Руководитель дирекции информационных программ Первого канала Кирилл Клейменов вновь займет пост ведущего основной программы «Время», сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе телеканала.
Екатерина Андреева и Виталий Елисеев будут вести выпуски будних дней для сибирских регионов и Дальнего Востока, а также основные субботние эфиры. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Клейменов был ведущим «Времени» с 1998 по 2004 год. Позднее он возглавил дирекцию информационных программ Первого канала и покинул телеэфир. В феврале 2018 года он вновь стал вести ежевечерние выпуски новостей, а Андреева и Елисеев перешли в дневной эфир.
Тогда в администрации телекомпании это объяснили сложностями работы в обновленной студии: от журналистов требовалось взаимодействовать с графикой, перемещаясь по студии. 3 октября Клейменов стал лауреатом премии ТЭФИ за создание нового образа телепрограммы.
В мае 2018 года Клейменов в прямом эфире намекнул на будущие изменения в телепередаче. Спустя несколько дней он подтвердил, что уходит из «Времени», а его место займут Андреева и Елисеев.
Последние новости
Нагиев рассказал о съемках в окровавленных трусах Глюкозу высмеяли за фотошоп на откровенном фото Отец изуродовал дочь фотоаппаратом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фильмы ужасов, сюжеты которых не придуманы10
Стало известно, почему сменили ведущих «Жди меня»19
Хорошо ли вы знаете советское кино: тест6
Любимые фильмы, оказавшиеся плагиатом6
Участие в фильме сыграло с Гурченко злую шутку1
Видео
02:53
На фильм «1+1» сняли ремейк
Фильмы
02:03
Какими стали актеры «Титаника» спустя 20 лет
Актеры
00:55
Космический сериал по книге автора «Игры престолов» выйдет в декабре
Сериалы Игры
10:56
Постапокалиптические фильмы, которые нужно увидеть
Фильмы
11:29
Как складывалась судьба Дуэйна Джонсона
Актеры
03:44
Сцены, о съемках которых режиссеры пожалели
Фильмы
01:38
Чем закончится битва личности и монстра
Фильмы
01:00
Опубликован первый трейлер фильма об Элтоне Джоне
Фильмы
00:39
Ведущая столкнула ассистента в реку в прямом эфире
ТВ В мире
00:19
Бузова снялась в рекламе в роли «чипсомелье»
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение