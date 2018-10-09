Как теперь выглядят финалистки «Пацанок»

Как теперь выглядят финалистки первого сезона «Пацанок»

Что стало с победительницей первого сезона шоу "Пацанки", а также двумя другими финалистками, как девушки выглядят после участия в проекте — читайте в нашем материале.

Анастасия "Яра" Яворская

Девушка сохранила свой бунтарский характер, но выглядит после шоу куда женственней.

Кадр из шоу "Пацанки"

После участия в проекте Настя открыла в себе множество талантов.

@a.yarusha

Теперь Яворская увлеклась искусством татуировки. Кроме этого, девушка решила не противостоять тяге к пению и взялась за создание дебютного альбома.

Кристина "Королева" Белокопытова

После шоу девушка долго искала работу, не раз увольнялась в поисках более интересной должности, но все еще не нашла свое истинное призвание.

@krisisblond

Пока она просто наслаждается жизнью, ведет свой инста-блог и делает это довольно успешно.

Юлия "Качок" Ковалева

До проекта Юлю было не отличить от парня. Поэтому во время шоу ей пришлось, пожалуй, тяжелее всех. Пока другие девочки при всем своем трудном характере легко порхали на каблуках, Ковалевой действительно приходилось учиться делать многие "девочковые" вещи впервые.

Соцсети

Именно ее изменения на проекте получились самыми сильными и впечатляющими. Из грубоватого пацана Юля превратилась в истинную леди.

@jlkovaleva

В инстаграме у Юли полторы сотни тысяч подписчиков. Но она — не только успешный блогер. Юля занимается проведением мероприятий, а также работает фитнес-инструктором. Ведет психологические тренинги по раскрытию женственности и продолжает упорно работать над собой для поддержания статуса "истинной леди".