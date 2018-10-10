С кучей долгов и кредитов: Жених Бузовой оставил супругу без денег

Стали известны неприятные факты из прошлого финалиста шоу "Замуж за Бузову", сыровара Дениса Лебедева . Мужчина разорил свою бывшую жену.

От экс-супруги Анны у Лебедева подрастает сын Ваня. Брат женщины Алексей сообщил, что Денис разорил ее, оставив Анну у разбитого корыта. По его словам, до знакомства с будущим мужем она была богатой девушкой.

"Если написать, сколько он махинаций проворачивал… хватит на целую книгу… Съездила на Кипр, где открыла завод (сыроваренный — прим. ред.). Купила все материалы и нужное помещение. А он всех коллег и друзей перекидал и ее тоже… Осталась с кучей долгов и кредитов", — цитирует Алексея портал Super. Мужчина добавил, что Анна взяла миллион рублей в банке, а Денис по доверенности продал машину ее матери и приобрел себе новый автомобиль.

Потом супруги развелись, и бывшей жене Лебедева пришлось выплачивать половину стоимости этой машины. Кроме того, брат Анны заявил, что на Кипре мужчину из-за наркотиков искала полиция. Алексей подчеркнул, что финалиста шоу Бузовой надо опасаться.

Примечательно, что ранее сам Лебедев намекнул, что расстался с поющей ведущей, но она помогла ему встретить любовь. Согласно слухам, Ольга якобы отвергла сыровара, но свела его со своей подругой Олей Десятовской.