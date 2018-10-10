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Жених Бузовой оставил супругу без денег
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С кучей долгов и кредитов: Жених Бузовой оставил супругу без денег 

Дни.ру + ещё 3 5 часов назад
Стали известны неприятные факты из прошлого финалиста шоу "Замуж за Бузову", сыровара Дениса Лебедева. Мужчина разорил свою бывшую жену.
От экс-супруги Анны у Лебедева подрастает сын Ваня. Брат женщины Алексей сообщил, что Денис разорил ее, оставив Анну у разбитого корыта. По его словам, до знакомства с будущим мужем она была богатой девушкой.
"Если написать, сколько он махинаций проворачивал… хватит на целую книгу… Съездила на Кипр, где открыла завод (сыроваренный — прим. ред.). Купила все материалы и нужное помещение. А он всех коллег и друзей перекидал и ее тоже… Осталась с кучей долгов и кредитов", — цитирует Алексея портал Super. Мужчина добавил, что Анна взяла миллион рублей в банке, а Денис по доверенности продал машину ее матери и приобрел себе новый автомобиль.
Потом супруги развелись, и бывшей жене Лебедева пришлось выплачивать половину стоимости этой машины. Кроме того, брат Анны заявил, что на Кипре мужчину из-за наркотиков искала полиция. Алексей подчеркнул, что финалиста шоу Бузовой надо опасаться.
Примечательно, что ранее сам Лебедев намекнул, что расстался с поющей ведущей, но она помогла ему встретить любовь. Согласно слухам, Ольга якобы отвергла сыровара, но свела его со своей подругой Олей Десятовской.
Напомним, Бузова два месяца искала себе на проекте жениха. В итоге в финале оказался только Денис Лебедев, а Александр Гринев и Сергей Зеленский были вынуждены уйти домой.
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