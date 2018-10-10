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О чем молчит студия Disney
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О чем молчит студия Disney 

Рамблер 1 час назад
Канал Disney предлагает различные детские программы на любой вкус. Но на самом деле в студии не все так радужно, как может показаться на первый взгляд.
К примеру, Ханна Монтана, которую сыграла Майли Сайрус, появилась впервые именно на этом канале. По сюжету, у Ханны была лучшая подруга Лили. В реальной жизни девушки не слишком любили друг друга, но на съемочной площадке отлично исполняли свои роли.
У всех звезд Disney складывается определенный имидж, который ассоциирует их с каналом практически всю жизнь. Зачастую актерам и певцам из этой студии довольно сложно найти новую работу. Хиллари Дафф пожаловалась, что еще пять лет после того, как она перестала сниматься у Disney, ее никто не воспринимал как полноценную личность.
Также Disney навязывал определенные образы своим актерам. Из-за этого им не всегда нравилось, как они выглядят, но и имидж сменить они не могли.
У некоторых актеров было криминальное прошлое. Несколько из них садились за руль в нетрезвом виде и попадали в аварии. Причем исход таких несчастных случаев был разный.
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