О чем молчит студия Disney

Канал Disney предлагает различные детские программы на любой вкус. Но на самом деле в студии не все так радужно, как может показаться на первый взгляд.

К примеру, Ханна Монтана, которую сыграла Майли Сайрус , появилась впервые именно на этом канале. По сюжету, у Ханны была лучшая подруга Лили. В реальной жизни девушки не слишком любили друг друга, но на съемочной площадке отлично исполняли свои роли.

У всех звезд Disney складывается определенный имидж, который ассоциирует их с каналом практически всю жизнь. Зачастую актерам и певцам из этой студии довольно сложно найти новую работу. Хиллари Дафф пожаловалась, что еще пять лет после того, как она перестала сниматься у Disney, ее никто не воспринимал как полноценную личность.

Также Disney навязывал определенные образы своим актерам. Из-за этого им не всегда нравилось, как они выглядят, но и имидж сменить они не могли.

У некоторых актеров было криминальное прошлое. Несколько из них садились за руль в нетрезвом виде и попадали в аварии. Причем исход таких несчастных случаев был разный.