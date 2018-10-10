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Названы самые оскорбительные сериалы и шоу
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Названы самые оскорбительные сериалы и шоу 

Рамблер 1 час назад
Фото: Кадр из мультсериала "Гриффины"
В США провели исследование и выяснили, какие сериалы чаще всего оскорбляли чувства людей.
В начале этого года фанаты одного из самых успешных сериалов "Друзья" были удивлены новостью. Оказывается, современные молодые люди, считают этот сериал оскорбительным для многих людей, а его создателям "вменяют в вину" гомофобию, расизм, бодишейминг и другие вещи, которые в современном обществе принято осуждать.
Компания Senior Living провела исследование и выяснила, какие еще сериалы и телешоу оскорбляют чувства самых разных людей. Список возглавляет мультипликационный сериал "Южный парк", на сегодняшний день вышло 22 сезона, а о его закрытии речи не идет. На втором месте расположились "Гриффины", а замыкает тройку лидеров "Шоу Джерри Спрингера". На четвертом месте сериал "Все в семье", выходивший в 1970-х годах, и на пятом — ситком "Женаты, с детьми", который шел с 1987 по 1997 год.
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