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Народ оторопел от обновленного шоу «Давай поженимся!»
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Народ оторопел от обновленного шоу «Давай поженимся!» 

Дни.ру + ещё 1 3 часа назад
Фото: Instagram
Популярное шоу Первого канала «Давай поженимся!» вновь изменило формат. Теперь у женихов и невест будет вдвое больше претендентов.
В этом году проект отпраздновал десятилетие. За это время его ведущие Лариса Гузеева, Роза Сябитова и Василиса Володина стали для российских зрителей словно родственники. Российские женщины прислушиваются к их рекомендациям и во многом берут с них пример.
Верные поклонники шоу, с радостью принимали все нововведения, внедренные продюсерами. К примеру, в конце лета выходили серии "Мама против", где не герои сватали себя, а их мамы представляли своих наследников. В сентябре тестировался формат "Пара для бывшего!", в котором вторую половинку герою подбирали его бывшие супруги.
Однако вчера, 10 октября, в эфир вышел выпуск, который вызвал оторопь у постоянных зрителей «Давай поженимся!» Теперь к герою, который ищет свою половинку, будут приходить сразу шесть претендентов вместо трех, как было раньше.
Первую тройку участников отбирают свахи, а вторую сами женихи или невесты. Участник делает выбор только по фотографии.
Причем все шесть потенциальных «половинок» наблюдают за героем из комнат. При этом в итоге выйдут для знакомства со своей возможной половинкой только двое из них. Ими станут те, кто поставит герою больше лайков.
К слову, преданные фанаты были недовольны нововведениями. Они ринулись выплескивать негатив в соцсети ведущих.
“Мне нравился старый формат. Много новенького и интересного было, а сейчас совсем не нравится. Пусть будет как раньше! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)”, «Не интересно было, Честно говоря лучше старый выход 👍🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🌹🌹🌹👍🏻», «Мне тоже не понравилось. Как в селе, сели одни, обсудили, потом другие, потом давайте выбирать. Раньше интереснее было, сюрпризы вообще огонь порой бывали», «Какой-то венигрет получился!И выбора у претендентов мало!Старый формат намного лучше!», «Концовка не понравилась, всех поперемешали как буд то друг с другом, и растянули …прошлый формат был лучше!)», «Так испоганили мою наилюбимейшую передачу😩😩😩», — писали поклонники в Instagram Сябитовой.
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