Народ оторопел от обновленного шоу «Давай поженимся!»

Популярное шоу Первого канала «Давай поженимся!» вновь изменило формат. Теперь у женихов и невест будет вдвое больше претендентов.

Роза Сябитова и В этом году проект отпраздновал десятилетие. За это время его ведущие Лариса Гузеева Василиса Володина стали для российских зрителей словно родственники. Российские женщины прислушиваются к их рекомендациям и во многом берут с них пример.

Верные поклонники шоу, с радостью принимали все нововведения, внедренные продюсерами. К примеру, в конце лета выходили серии "Мама против", где не герои сватали себя, а их мамы представляли своих наследников. В сентябре тестировался формат "Пара для бывшего!", в котором вторую половинку герою подбирали его бывшие супруги.

Однако вчера, 10 октября, в эфир вышел выпуск, который вызвал оторопь у постоянных зрителей «Давай поженимся!» Теперь к герою, который ищет свою половинку, будут приходить сразу шесть претендентов вместо трех, как было раньше.

Первую тройку участников отбирают свахи, а вторую сами женихи или невесты. Участник делает выбор только по фотографии.

Причем все шесть потенциальных «половинок» наблюдают за героем из комнат. При этом в итоге выйдут для знакомства со своей возможной половинкой только двое из них. Ими станут те, кто поставит герою больше лайков.

К слову, преданные фанаты были недовольны нововведениями. Они ринулись выплескивать негатив в соцсети ведущих.