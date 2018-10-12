На съемочной площадке «Дома-2» поубавилось домов

С земельного участка ООО «ЕТК-Инвест», который предоставляется для съемок реалити-шоу «Дом-2» для государственных нужд будет изъято еще одно строение. Соответствующий приказ издан департаментом городского имущества столицы, сообщает «Интерфакс»

Речь идет о нежилом помещении площадью 72 квадратных метра. Его изъятие объясняется необходимостью строительства дороги Марьино — Саларьево.

В августе был выпущен другой приказ, по которому вблизи деревни Летово у «ЕТК-Инвест» изымаются земельный участок площадью 1,6 гектара, а также четыре дома. На этом месте будет проложена трасса. Компанию предупредили об изъятии земли под нужды государства, а взамен пообещали предоставить новую съемочную площадку.