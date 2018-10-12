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На съемочной площадке «Дома-2» поубавилось домов
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На съемочной площадке «Дома-2» поубавилось домов 

Мослента + ещё 12 4 часа назад
Фото: Кадр из телепередачи
С земельного участка ООО «ЕТК-Инвест», который предоставляется для съемок реалити-шоу «Дом-2» для государственных нужд будет изъято еще одно строение. Соответствующий приказ издан департаментом городского имущества столицы, сообщает «Интерфакс».
Речь идет о нежилом помещении площадью 72 квадратных метра. Его изъятие объясняется необходимостью строительства дороги Марьино — Саларьево.
В августе был выпущен другой приказ, по которому вблизи деревни Летово у «ЕТК-Инвест» изымаются земельный участок площадью 1,6 гектара, а также четыре дома. На этом месте будет проложена трасса. Компанию предупредили об изъятии земли под нужды государства, а взамен пообещали предоставить новую съемочную площадку.
Российское реалити-шоу «Дом-2» выходит на телеканале ТНТ с 2004 года. Изначально концепция подразумевала строительство дома параллельно с созданием пар участниками и участницами. До 2012 года ведущей шоу была Ксения Собчак, в числе известных ведущих также Ксения Бородина, Ольга Бузова и Ольга Орлова.
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