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Случаи, когда «Симпсоны» предсказали будущее
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Случаи, когда «Симпсоны» предсказали будущее 

Рамблер 4 часа назад
Мультсериал Мэтта Грейнинга "Симпсоны" — самый длинный в истории. Он выходит с 1989 года и на сегодняшний день не собирается заканчиваться. На протяжении столь долгих лет за 29 сезонов мы увидели уйму различных ситуаций, в которых побывали герои мультсериала. Примечательно, что за все время выхода на ТВ, ни один персонаж программы не изменился и не вырос. Лишь добавлялись новые герои и камео.
В "Симпсонах" предсказывалась победа Дональда Трампа на выборах в США. После Трампа Лиза становится президентом Америки.
В 1994 году "Симпсоны" предсказали, что автокоррекция будет не всегда исправно работать. Надо отметить, что тогда мобильные телефоны и автокоррекция еще не были так востребованы в быту, а сотовые еще не стали цветными.
Также мультсериал впервые показал нам вирус Эбола, когда он еще не распространился по всему миру.
Сами создатели "Симпсонов" говорят, что будущее увидеть легче, чем кажется.
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