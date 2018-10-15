Когда телеведущие смеются в прямом эфире

Во время работы каждому нужен перерыв. Кто-то идет прогуляться по улице, другие отправляются в курилку, третьи просматривают социальные сети. Как правило, такие моменты остаются почти незамеченными, но если вы работаете на телевидении, то можно попасть в неловкую ситуацию. Например, в такую.

1. Во время выпусков новостей на заднем плане часто показывают студию. В такой ситуации не стоит забывать, что в кадр может попасть и ваш монитор. Но один сотрудник, увлекшийся просмотром фильма с эротическими сценами, об этом забыл, а нескромные кадры попали в прямой эфир.

2. Ведущие тв-программ и новостей должны уметь преподносить любую информацию без сильных эмоций. Но эти ведущие не только не смогли удержаться от смеха, когда рассказывали о ролике с собакой, а прямо-таки заходились хохотом и не могли остановиться.

3. Оговорки в прямом эфире — тоже не редкость. Часто журналисты пытаются сразу же поправить себя, но иногда собственные оговорки доводят их до приступов смеха. Такое случилось и с американским ведущим новостей, который вместо «тираннозавр рекс» произнес «тираннозавр секс».

4. Техническое оборудование тоже может вызвать сложности в работе, особенно если репортаж записывают ранним утром. Корреспондент американского канала забыл, как следует держать микрофон, и попросту перевернул его вверх ногами.

Еще больше курьезов в прямом эфире вы увидите в видео.