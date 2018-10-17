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Начался кастинг на третий сезон «Ты супер!»
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Начался кастинг на третий сезон конкурса «Ты супер!» 

Вечерняя Москва + ещё 1 6 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Телеканал НТВ объявляет о начале кастинга, в третий сезон международного вокального конкурса «Ты супер!» для детей, оставшихся без попечения родителей.
Принцип отбора в детский вокальный конкурс «Ты супер!» останется таким же, как и в предыдущих сезонах: участниками смогут стать дети из приёмных семей, дети, находящиеся под опекой, воспитанники школ-интернатов и детских домов, которым на момент кастинга будет от 7 до 18 лет из всех городов России, стран СНГ, Балтии и дальнего зарубежья.
Чтобы принять участие в кастинге, нужно зайти на страницу проекта на сайте канала и заполнить анкету участника. После этого нужно снять видео, в котором участник кастинга представляется: фамилия и имя (можно псевдоним), возраст, город, в котором проживает участник кастинга и статус: проживаю в детском доме/интернате/приёмной семье/под опекой.
Также, отдельным видеофайлом, прикрепить запись нескольких выступлений ребёнка. Можно прислать записи выступлений, снятых на конкурсах. Нужно прикрепить все видео к заявке, каждая видеозапись должна называться именем ребёнка-участника кастинга. Отправить заполненную заявку. Альтернативные варианты подачи заявки на кастинг описаны на сайте телеканала НТВ.
— Мы рады объявить о старте кастинга третьего сезона международного вокального конкурса «Ты супер!». Для нас это знаковый проект, который полюбился многим телезрителям. В этом сезоне мы приготовили много сюрпризов для участников и поклонников проекта, но раскрывать интригу пока рано. Мы ждем ваших заявок! Я с нетерпением жду начала нашего конкурса»,
— говорит ведущий телепроекта Вадим Такменев.
Напомним: премьера детского музыкального конкурса «Ты супер!» состоялась на НТВ 11 февраля 2017 года. С первых же эфиров проект стал одним из самых популярных шоу талантов. Раскрыть вокальные способности детям помогали судьи конкурса: певица Елка, экс-солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина, продюсер Виктор Дробыш и певец Стас Пьеха.
Во втором сезоне вокального проекта оценили вокальные способности участников: певец Сергей Лазарев, композитор Игорь Крутой, певица Юлиана Караулова и продюсер Виктор Дробыш. Поддерживал участников ведущий — тележурналист и обладатель премии «ТЭФИ» Вадим Такменев.
Финалисты первого и второго сезона «Ты супер!» приняли участие в престижных международных конкурсах и музыкальных мероприятиях: «Новая волна», «Детская новая волна», «Детское Евровидение». А также выступили на концерте, приуроченном к празднованию Дня города Москвы и спели на «Квартирнике НТВ у Маргулиса».
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