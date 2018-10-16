Самые зрелищные трюки Копперфилда, восхитившие телезрителей

Трюки знаменитого иллюзиониста, которые буквально гипнотизировали телезрителей. Мы вспомнили несколько самых эффектных выступлений шоумена.

Полет Дэвида Копперфилда

Иллюзионист, по его же собственным словам, всегда хотел летать. Приблизиться к своей мечте и воспарить над восхищенными зрителями он смог лишь спустя семь лет тяжелой подготовки.

Копперфилд никогда не скрывал, что все его трюки оттачиваются не один год. Этот не стал исключением. Фурор, который произвел на телезрителей полет Дэвида, однозначно стоил семи лет упорной подготовки.

Проход через Великую Китайскую стену

Этот трюк Копперфилда также сумел восхитить телезрителей и тех, кто присутствовал во время записи шоу.

На глазах у изумленной публики иллюзионист прошел сквозь каменную стену и совершенно восхитил этим.

Детективная игра с телезрителями

Дэвид Копперфилд не раз предлагал телезрителям стать непосредственными участниками его шоу. В этот раз он хочет поиграть в детективную игру. Главное — четко следовать указаниям иллюзиониста.

Исчезновение вагона

Вместе со зрителями Копперфилд выбрал, какой именно вагон поезда он будет "похищать". Трюк с поездом восхищает своей масштабностью. Этому фокусу суждено было стать одной из многочисленных визитных карточек иллюзиониста.

Вызов Ниагарскому водопаду

Еще один знаменитый трюк Дэвида Копперфилда. Один из самых волнительных фокусов шоумена. Он должен был выбраться из саркофага, закрепленного на цепях и привязанного к горящему плоту. В тот момент, пока конструкцию несет по течению, Копперфилд должен освободиться от оков и суметь спастись до того, как вода поглотит его вместе с сооружением.

Это далеко не единственные знаменитые трюки популярного иллюзиониста. Копперфилд всегда находил, чем удивить зрителей. Публика неизменно оставалась в восхищении.