Дочь Маликова будет вести шоу на телевидении 

18-летняя наследница известного композитора Дмитрия Маликова появится на телеканале «Ю», где будет вести передачу о звездных детях и их родителях под названием «В теме Kids». Стефания Маликова задумывается о получении образования по направлению тележурналистики и рада тому, что уже сейчас, до получения диплома, сможет испробовать все это на практике.
Телеканал «Ю» подарил наследнице знаменитого композитора Дмитрия Маликова уникальную возможность и предложил ей стать телеведущей шоу, где главной темой для обсуждения будут друзья и знакомые Стефании Маликовой — дети звездных родителей. 18-летняя студентка МГИМО, на чьи модные наряды и образы ориентируются многие девушки, еще больше приоткроет завесу своей жизни и расскажет всем, как проводит свои дни, чем питается и во что одевается нынешнее поколение наследников отечественных знаменитостей.
Это еженедельный обзор всего, что происходит в жизни малышей и их родителей, а также самые интересные новости в мире инстаграма. Для меня это интересно в первую очередь потому, что я давно хотела попробовать себя в роли ведущего на таком крутом телеканале, так как хочу выбрать в университете ТелеЖурналистику.
Шоу будет выходить каждый четверг, и первой темой Стефания предлагает обсудить сына Евгения Плющенко и Яны Рудковской Сашу, который пошел по стопам своего отца и собирается стать профессиональным фигуристом.