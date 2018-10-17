Дочь Маликова будет вести шоу на телевидении

18-летняя наследница известного композитора Дмитрия Маликова появится на телеканале «Ю», где будет вести передачу о звездных детях и их родителях под названием «В теме Kids». Стефания Маликова задумывается о получении образования по направлению тележурналистики и рада тому, что уже сейчас, до получения диплома, сможет испробовать все это на практике.

Телеканал «Ю» подарил наследнице знаменитого композитора Дмитрия Маликова уникальную возможность и предложил ей стать телеведущей шоу, где главной темой для обсуждения будут друзья и знакомые Стефании Маликовой — дети звездных родителей. 18-летняя студентка МГИМО , на чьи модные наряды и образы ориентируются многие девушки, еще больше приоткроет завесу своей жизни и расскажет всем, как проводит свои дни, чем питается и во что одевается нынешнее поколение наследников отечественных знаменитостей.

Это еженедельный обзор всего, что происходит в жизни малышей и их родителей, а также самые интересные новости в мире инстаграма. Для меня это интересно в первую очередь потому, что я давно хотела попробовать себя в роли ведущего на таком крутом телеканале, так как хочу выбрать в университете ТелеЖурналистику.