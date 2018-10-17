Ещё
Дочь Маликова будет вести шоу на телевидении
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Веном
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Непрощенный
Драма
Купить билет
Тайна дома с часами
Фэнтези, Комедия, Семейный
Купить билет

Дочь Маликова будет вести шоу на телевидении 

Eva.ru 11 часов назад
Фото: Eva.ru
18-летняя наследница известного композитора Дмитрия Маликова появится на телеканале «Ю», где будет вести передачу о звездных детях и их родителях под названием «В теме Kids». Стефания Маликова задумывается о получении образования по направлению тележурналистики и рада тому, что уже сейчас, до получения диплома, сможет испробовать все это на практике.
Телеканал «Ю» подарил наследнице знаменитого композитора Дмитрия Маликова уникальную возможность и предложил ей стать телеведущей шоу, где главной темой для обсуждения будут друзья и знакомые Стефании Маликовой — дети звездных родителей. 18-летняя студентка МГИМО, на чьи модные наряды и образы ориентируются многие девушки, еще больше приоткроет завесу своей жизни и расскажет всем, как проводит свои дни, чем питается и во что одевается нынешнее поколение наследников отечественных знаменитостей.
Это еженедельный обзор всего, что происходит в жизни малышей и их родителей, а также самые интересные новости в мире инстаграма. Для меня это интересно в первую очередь потому, что я давно хотела попробовать себя в роли ведущего на таком крутом телеканале, так как хочу выбрать в университете ТелеЖурналистику.
Шоу будет выходить каждый четверг, и первой темой Стефания предлагает обсудить сына Евгения Плющенко и Яны Рудковской Сашу, который пошел по стопам своего отца и собирается стать профессиональным фигуристом.
Eva.ru: последние новости
Наталья Негода согласилась стать героиней программы Андрея Малахова в честь юбилея фильма «Маленькая Вера» «Собибор» Константина Хабенского попал в лонг-лист премии «Оскар» Интеллигентный рэпер Нигатив дебютировал в кино вместе с Данилой Козловским
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские актеры, не дожившие до 408
Судьба самой опасной женщины кино 90-х32
Первые роли российских кинозвезд
Актёры годами скрывали от Говорухина ужасный обман15
Все любовники легендарного Фантомаса18
Видео
08:01
Трюки Копперфилда, восхитившие телезрителей
ТВ
03:24
Фильм «Веном» продолжает лидировать в прокате
Фильмы
02:59
Как Костолевского бросили в крепости в кандалах
Актеры
10:18
Первые роли российских кинозвезд
Актеры Фильмы
02:30
Почему диснеевские герои носят белые перчатки
Фильмы
10:10
Фильмы до и после спецэффектов
Актеры Фильмы
02:59
Как добрейший дог стал «собакой Баскервилей»
Фильмы
05:12
Российские актеры, не дожившие до 40
Актеры
05:50
Актеры, умершие прямо на сцене
Актеры
02:55
Муж отвадил от Светличной навязчивого ухажера
Актеры Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение