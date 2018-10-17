Нелепые вещи, которые делают актеры в рекламе

Нелепые вещи, которые актерам приходится делать в рекламе

Грамотно рассказать о товаре — это целое искусство. А специалисты, которые хорошо разбираются в вопросе, зарабатывают своей профессией неплохие деньги и способны обеспечить семье безбедную старость. Мало просто перечислить лучшие качества вещи, ее нужно действительно заочно продать каждому, кто в данную секунду смотрит на биллборд или включил проморолик.

Кстати, зачастую длина рекламных роликов сравнима с длиной музыкального клипа, а по телевизору или в Сети мы видим сильно урезанную версию, в которой собран "самый сок", но зачастую, из-за сжатого хронометража, потерян смысл.

Но некоторые рекламные блоки можно смотреть бесконечно, они становятся вирусными, их пересылают друзьям и показывают родным, с придыханием пересказывают, восхищаясь качеством съемки и новизной идеи.

Но куда больший эмоциональный отклик у рядового зрителя вызывает реклама, логичность происходящего в которой можно поставить под сомнение.

Действительно, иногда нелепость действий, которые демонстрируются в ролике, наталкивает на вопросы. О такой рекламе мы и поговорим.

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