Звезда «Битвы экстрасенсов» продает главный приз шоу

Победительница девятого сезона шоу "Битва экстрасенсов" Наталья Бантеева объявила аукцион, главный и единственный лот которого, знаменитая "Синяя рука". Ведунья хочет помочь приюту.

В личном микроблоге звезда начала торги. По условиям аукциона, те, кто хочет получить главный приз "Битвы" должны отправить денежные средства на расчетный счет и предоставить ей чек.

В итоге "Синяя рука" должна достаться тому, кто окажется самым щедрым. Вырученные деньги звезда планирует отдать на благотворительность.

"Выставляю лот "синяя рука" приз шоу "Битва экстрасенсов" Условия аукциона просты: кто больше всех переведет денег на "Приют Ванечка", тот и получит трофей. Время до 31 октября. Тик так (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", — написала знаменитость в Instagram.

Отметим, что до участия в шоу Наталья отбывала срок в колонии. Как призналась сама Бантеева, ее посадили за то, что она использовала свои способности ради для наживы. Однако, будучи в заключении, медиум читала эзотерическую и теологическую литературу, и, выйдя на свободу, стала уверена в своих способностях.

"Вроде бы вы руку уже куда то вель выставляли уже, разве нет?", "Вы же руку Голуновой отдали …🙄 она вернула?", "Рука за победу в постановочном шоу где все было проплачено и славно разводили народ как лохов.участие стоило пару сотен тысяч а победителем чтобы стать еще больше и все по сценарию.все эти керо ванг и т д левые ники придуманные амплуа и образы, лох не мамонт не вымрет", — писали интернет–обыватели в комментариях.