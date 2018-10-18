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Что стало с участникам «Джентльмен-шоу»
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Что стало с участниками «Джентльмен-шоу» 

Рамблер 3 часа назад
Юмористическая программа «Джентльмен-шоу» выходила с 1991 по 2001 год на российском телевидении и с 1998 по 2005 год на украинском. Шоу придумали и снимали участники команды КВН Одесского государственного университета «Клуб одесских джентльменов». Юмористы из Одессы появились на тв в первом сезоне возрождённого «Клуба весёлых и находчивых» в 1986 году. Чиновники решили, что в первой игре обязательно должна принять участие команды из Одессы, города, славившегося юмором. Выбор пал на студентов Одесского университета. Команда сразу же полюбилась публике и заслуженно стала победителем. После этого часть участников создала эстрадный театр «Клуб одесских джентльменов», который с огромным успехом гастролировал по стране. В 1990 году авторы придумали новую программу для театра и получили предложение делать телепрограмму. Уже в мае 1991 года вышел первый выпуск, который усилил интерес к творчеству бывших квнщиков. А как сегодня выглядят актёры легендарного «Джентльмен-шоу»? Смотрите в ролике, как изменились участники передачи Олег Филимонов, Евгений Хаит, Олег Школьник, Янислав Левинзон, Владислав Царёв, Эдуард Цирюльников, Ирина Токарчук, Яков Гопп, Юрий Стыцковский, Михаил Бижикиян, Игорь Меняйло, Сергей Олех, Михаил Подолов.
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