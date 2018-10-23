Ещё
Участникам шоу запретили алкоголь и интим
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Хэллоуин
Триллер, Ужасы
Купить билет
Веном
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Временные трудности
Мелодрама
Купить билет

Участникам шоу запретили алкоголь и интим 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
Участникам британского музыкального шоу талантов X Factor запретили употреблять алкоголь и заниматься сексом. Об этом сообщает The Sun.
По данным издания, все конкурсанты проживают в огромном особняке. Продюсеры X Factor установили в доме видеонаблюдение: 24 часа в сутки охранники будут следить за происходящим в особняке из помещения-пристройки в саду.
«Правила предельно просты. Не будет никаких пьяных вечеринок, точнее, вообще никаких тусовок. Секс тоже под запретом», — рассказали журналистам источники с телеканала ITV, на котором транслируется шоу. По мнению авторов программы, конкурсанты должны работать, а не жить, как поп-звезды. За нарушение правил предусмотрено исключение из шоу.
Финалисты очередного сезона X Factor переехали в лондонский особняк в середине октября. Там они будут жить до тех пор, пока не определится победитель.
Ранее один из участников X Factor Дэнни Тетли (Danny Tetley) сознался в алкогольной и наркотической зависимости. Он употреблял запрещенные препараты каждую ночь на протяжении года.
Последние новости
Нагиев рассказал о съемках в окровавленных трусах Глюкозу высмеяли за фотошоп на откровенном фото Отец изуродовал дочь фотоаппаратом
Комментарии3
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с легендарным комиссаром Каттани16
Тест: помните ли вы фильм «Любовь и голуби»?1
Кем был актер Владимир Гуляев до кино1
Трагические смерти знаменитых красавиц
Самые неоднозначные советские фильмы про войну
Видео
02:27
Как сейчас выглядит «Девушка по имени судьба»
Актеры
02:58
Вахтанга Кикабидзе принуждали пить чачу
Актеры
08:01
Трюки Копперфилда, восхитившие телезрителей
ТВ
10:24
Юные актёры, сыгравшие слишком взрослых героев
Актеры Фильмы
04:50
Кем был актер Владимир Гуляев до кино
Актеры
10:09
Смехотворные ошибки в мультфильмах
Фильмы
02:46
Лиознова заставила танцевать на коньках медведя
Фильмы
04:47
Поцелуи, которые попали в кино случайно
Актеры Фильмы
05:42
Самые дорогие мультфильмы
Фильмы
02:41
Что стало с мальчиком из фильма «Вор»
Актеры Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение