«Комсомольская правда» на новой частоте

Радио «Комсомольская правда» зазвучало на новой частоте

С 23 октября в Ханты-Мансийске на частоте 101,6 FM стартовало вещание Радио КП . Новая точка стала 60-м по счету передатчиком федеральной сети радиостанции.

Ханты-Мансийск — административный центр и один из самых крупных городов Ханты-Мансийского автономного округа. Потенциальный охват новой аудитории Радио КП составит около 100 000 человек.

Жители Ханты-Мансийска уже сейчас могут слушать авторские и информационные программы, прямые эфиры с участием звезд, политиков и ньюс-мейкеров, быть в курсе главных новостей своего города, страны, мира.

Радио «Комсомольская правда» активно развивает сеть вещания в регионах. Федеральная сеть Радио КП насчитывает 60 передатчика по России от Владивостока до Калининграда и покрывает своим вещанием более 400 городов в зоне вещания.

Предыдущий передатчик радиостанция запустила в начале октября в Великом Новгороде. До конца года Радио КП запустит собственный передатчик и в Санкт-Петербурге.

Радио «Комсомольская правда» является одной из крупнейших радиосетей с федеральным охватом и лидерскими позициями по динамике роста аудитории среди российских информационных радиостанций. По данным исследовательской компании Mediascope за первое полугодие 2018 года, среднемесячная аудитория радиостанции по всей стране выросла на 20%. Ежедневно Радио «КП» слушает более 1,3 миллиона россиян. В Москве радио вещает на частоте 97,2 FM, а также режиме online на сайте fm.kp.ru и в соцсетях Радио «КП» (Facebook, VK, OK и YouTube).