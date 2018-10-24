Финалист «Битвы экстрасенсов» рассказал правду о шоу

Один из самых ярких участников шоу прошлых лет Зираддин Рзаев признался, что ему стыдно за свое участие в этом проекте. Он посетовал, что на сегодняшнее шоу приходит очень много людей с психическими расстройствами и нетрадиционной сексуальной ориентацией.

— Сейчас там такие персоны появляются, у которых я, как клинический психолог, кроме психопатии и явного психологического нарушения, ничего не вижу. Сколько там гомосексуалистов, лесбиянок, транссексуалов! Даже не надо быть экстрасенсом — сразу понятно, когда смотришь, кто там гомосексуалист, а кто нет. Их много! Я на проекте даже наркоманов видел. В общем, людей с грязным прошлым полно,

— заявил экстрасенс.

Однако Зираддин Рзаев уверен, что раньше такого не было. Когда он принимал участие в проекте, тогда в нем снимались настоящие экстрасенсы. Сейчас же профессионализма на шоу почти не осталось.

— На «Битву» приезжают участники и говорят: «Мои родственники, даже мама и папа, не знали, что я обладаю экстрасенсорными способностями!» Якобы они ото всех это скрывали. Но так, поверьте мне, не бывает. Если у человека есть способности, об этом все знают. Уж мама с папой точно! Скажите, как после этого доверять этой программе?!

— не скрывает своего возмущения Зираддин Рзаев в интервью российскому изданию.

Экстрасенс считает, что руководство шоу поддерживает таких шарлатанов, потому что им это выгодно. За фриками интересно наблюдать зрителям, они поднимают рейтинги.