Как сложились судьбы участников проекта «Голос»

Как сложились судьбы самых ярких участников проекта «Голос»

Этой осенью стартовал 7-й сезон вокального проекта «Голос», который является российской версией голландского шоу The Voice. Каждую пятницу «Голос» собирал у экранов миллионы зрителей, а в 2015 году был признан лучшим музыкальным телешоу России. Спустя 6 лет после выхода первого сезона мы решили вспомнить самых ярких и талантливых участников шоу.

Дина Гарипова

27 лет, победительница 1-го сезона

kareliyanews.ru

В 21 год юная Дина Гарипова с голосовым диапазоном 2, 4 октавы покорила миллионы телезрителей и стала первой победительницей телешоу. В 2013 году Дина участвовала в «Евровидении» и заняла 5 место, а в 22 года стала самой молодой заслуженной артисткой Татарстана.

После победы в «Голосе» Дина несколько месяцев гастролировала по стране вместе с другими участниками, а затем начала давать сольные концерты.

В 2015 году Дина стала актрисой Музыкального театра Александра Градского, она активно гастролирует по стране с концертами, выпускает новые песни и клипы.

За это время Дина заметно постройнела и продолжает держать себя в форме.

3 года назад певица вышла замуж, однако имя мужа тщательно скрывает, говоря лишь, что он не имеет отношения к шоу-бизнесу.

Севара Назархан

41 год, финалистка 1-го сезона

Узбекская певица Севара пришла на проект, будучи звездой мирового уровня. В ее репертуаре было уже шесть сольных альбомов, участие в мировом турне Питера Гэбриэла «Growing Up», в ходе которого было сыграно более 50-ти концертов на всех крупнейших площадках Европы, США и Канады, а также победа в категории «Best Asian Artist» («Лучший артист Азии») в рамках престижной премии BBC World Music Award. Во время шоу зрители полюбили Севару и многие прочили победу именно ей.

После «Голоса» певица неоднократно принимала участие и в других проектах: в 2014 в проекте «Точь-в-точь» на Первом канале, а в 2015 году — в шоу «Танцы со звездами» на телеканале «Россия».

Два года назад Севара во второй раз стала мамой, а затем после небольшого декретного отпуска приступила к работе над новым альбомом.

Сергей Волчков

30 лет, победитель 2-го сезона

Наставник Александр Градский

kareliyanews.ru

До участия в проекте Сергей уже успел стать лауреатом нескольких музыкальных конкурсов и премий. Его глубокий бархатный баритон покорил публику, однако на проекте Сергей был сдержан, а в финале поблагодарил свою жену Наталью за то, что приехала на запись беременной.

Через несколько дней после победы в «Голосе» Сергей впервые стал отцом.

Сейчас музыкант продолжает успешную карьеру, много выступает с концертами и воспитывает уже двух дочерей.

Наргиз Закирова

48 лет, финалистка 2-го сезона

Наставник Леонид Агутин

Ей было уже 42 года, когда она решила кардинально изменить сытую и спокойную жизнь ресторанной певицы. В США Наргиз отправилась на кастинг музыкального проекта X-factor: прошла несколько туров, ждала звонка от продюсеров, и одновременно решила попытать счастья в российском «Голосе». Звонка от американских продюсеров Наргиз не дождалась, зато ей позвонили из России.

После появления певицы на проекте, многие сошлись во мнении, что на российской эстраде не было более яркой звезды, чем Наргиз. Ее проигрыш для поклонников стал настоящим разочарованием, т.к. телезрители считали ее главным претендентом на победу. После шоу Наргиз стала сотрудничать с Максимом Фадеевым . Ее карьера сейчас на взлете. Она много и успешно гастролирует, записала сольный альбом под руководством продюсера Макса Фадеева и с ним же спела дуэтом.

После проекта Наргиз рассталась со своим мужем, итальянцем Филиппом Бальзано, с которым прожила 20 лет.

Кстати, бывший супруг Наргиз также принял участие в 6 сезоне проекта голос. Почти синхронно к нему повернулись Пелагея, Дима Билан и Александр Градский, а последним к Бальзано развернулся Леонид Агутин.

Тина Кузнецова

36 лет, финалистка 2-го сезона

Наставник Пелагея

kareliyanews.ru

Полное имя Тины — Христина. Музыкой она занималась с детства, закончила «Гнесинку», а затем вместе с Аленой Романовой создала фолк-группу Zvetna Sventana, исполнявшую народные песни в джазовой аранжировке.

Тина является женой Юрия Усачева , экс-солиста группы «Гостья из будущего» и воспитывает сына Габриэля. Она пишет новые песни и выступает с концертами по России.

Антон Беляев

39 лет, участник 2-го сезона

Наставник Леонид Агутин

Игоря Николаева, Задолго до участия в проекте «Голос» Антон был продюсером Тамары Гвердцители Полины Гагариной и других, а также создал собственную группу Therr Maitz. В 2013 Антон решил заявить о себе на всю страну и выбрал для этого проект «Голос».

По словам Беляева: «Шоу мне серьезно помогло, но я совершенно точно не буду трансформироваться музыкально. Предложения надеть белую рубашку, рваные джинсы и поехать на „Новую волну“ с хорошей песней популярного автора в моей жизни уже были и понимания не встретили».

После участия в шоу о группе узнали тысячи зрителей, его группа собирает огромные залы, а Антон стал настоящей звездой.

В 2015 году Беляев был номинирован на премию журнала GQ «Человек года» среди музыкантов, а в следующем году попал в топ «100 самых стильных мужчин» по версии издания.

Антон счастливо женат с 2012 года, а в прошлом году стал отцом. У пары родился сын, которого назвали Семеном.

Андрей Давидян

Участник 2 сезона

Наставник Пелагея

kareliyanews.ru

Голос Давидяна с первой секунды выступления покорил всех наставников проекта. А когда наставники повернулись к загадочному исполнителю, сразу узнали легенду рок-музыки. За свою карьеру он участвовал в таких группах, как «Високосное лето», «Виктория», «Рок-Ателье», СВ и «Альтер-Эго». В 1993 году певец создал собственный проект Sound Cake, включающий фанк, джаз-рок и соул.

Андрея Давидяна знала вся музыкальная элита, а после проекта его узнали и полюбили миллионы зрителей. Каждое его выступление было настоящим подарком. Он дошел до четвертьфинала, а затем покинул «Голос», но стал регулярно давать удивительные, незабываемые концерты, покоряя публику неподражаемым голосом и виртуозной игрой на разных инструментах.

В ноябре 2016 года у 60-летнего музыканта диагностировали ишемический инсульт. Давидян впал в кому, а затем скончался.

Александра Воробьева

28 лет, победительница 3-го сезона

Наставник Александр Градский

После победы в шоу зрители потеряли Александру из виду. Она выступала с гастролями и стала работать в театре своего наставника — Александра Градского.

Мариам Мерабова

46 лет, финалистка 3-го сезона

Наставник Леонид Агутин

kareliyanews.ru

Как и другие участники Мириам пришла на проект, чтобы о ней узнала вся страна. Именно она помогала Диме Билану завоевать серебро на «Евровидении» в роли бэк-вокалистки, а затем сопровождала на конкурсе Дмитрия Колдуна и Ани Лорак. После «Голоса» Мириам продолжила сольную карьеру и выступает с джазовыми концертами. После шоу артистка похудела на 53 килограмма и останавливаться на этом не собирается.

Ксана Сергиенко

34 года, участница 3-го сезона

Наставник Дима Билан

Ксана долгое время жила в США, но после участия в музыкальном проекте посыпались предложения, и певица осталась жить в Москве, хотя не скрывает, что часто бывает в Нью-Йорке, в том числе и по личным мотивам. После проекта Ксана участвовала в в шоу «Точь-в-точь», а сейчас выступает как сольная артистка под псевдонимом КСАНА и готовит к выпуску новый альбом.

Иеромонах Фотий

32 года, победитель 4-го сезона

Наставник Григорий Лепс

kareliyanews.ru

Необычный участник, исполнивший на «слепых прослушиваниях» арию из « Евгения Онегина » стал для многих зрителей неожиданностью. 30-летний отец Фотий (в миру Виталий Мочалов) — насельник Свято-Пафнутьева Боровского монастыря был регентом монастырского хора, а перед участием в конкурсе получил благословение своего настоятеля. Как победитель он получил контракт с Universal Music Russia и ключи от нового внедорожника Lada XRay. После окончания проекта Фотий вернулся в монастырь, где служит много лет и продолжает петь в церковном хоре.

Кстати: В 2014 году на итальянской версии «Голоса» победила монахиня сестра Кристина. Она записала кавер на знаменитую песню Мадонны «Like A Virgin», а затем выпустила и целый альбом «Sister Cristina», который поднялся до 17-го места в итальянских чартах.

Регина Тодоренко

28 лет, участница 4-го сезона

Наставник Полина Гагарина

Знаменитая ведущая «Орла и Решки» Регина Тодоренко стала одной из самых ярких участник 4-го сезона. До участия в шоу мало кто знал, что Регина была участницей украинской «Фабрики звезд», а затем — группы Real O.

Участие в шоу никак не повлияло на творческую карьеру Регины. Она по‑прежнему остается одной из самых популярных телеведущих и блогеров и последние несколько месяцев находится в центре внимания из-за романа с певцом Владом Топаловым , от которого ждет ребенка.

Дарья Антонюк

22 года, победительница 5-го сезона

Наставник Леонид Агутин

kareliyanews.ru

Дарья пришла на проект будучи студенткой Школы-студии МХАТ, где продолжает учиться. Сейчас девушка играет в студенческом театре, а недавно исполнила одну из ролей в нашумевшем сериале «Ищейка». В 2017 году Дарья была одной из главных претенденток на участие в конкурсе «Евровидение», но в итоге Россию представляла Юлия Самойлова

Селим Алахяров

30 лет, победитель 6 сезона проекта голос

Наставник Александр Градский