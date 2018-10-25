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Cмогли бы вы выиграть на «Поле чудес»: тест
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Cмогли бы вы выиграть на «Поле чудес»: тест 

Рамблер 7 часов назад
Фото: Кадр из шоу "Поле чудес"
25 октября 1990 года впервые на советском телевидении показали капитал-шоу "Поле чудес". Вот уже 28 лет оно неизменно остается на экранах наших телевизоров. Удивительно, но шоу с годами не потеряло популярности.
Примечательно, что прототипом шоу является западная передача "Колесо фортуны". С 1991 художественным руководителем и ведущим капитал-шоу остается Леонид Якубович.
Первым телеведущим викторины стал Владислав Листьев. Именно ему пришла идея о том, чтобы создать шоу "Поле чудес". Только через год после начала съемок шоу, Листьев решил уйти с телеэкранов, чтобы заняться другими проектами. Он предложил Якубовичу стать ведущим, но тот согласился не сразу. Поэтому Листьев устроил кастинг, и некоторое время телешоу вели незнакомые широкой публике люди. Только в ноябре 1991 года Якубович согласился стать ведущим "Поля чудес".
Всем известно, что гости передачи никогда не приходят к известному телеведущему с пустыми руками. Существует целый музей, где можно не только посмотреть на подарки, которые приносили на шоу, но еще и потрогать их. Музей "Поля чудес" находится в одном из павильонов ВВЦ.
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