Cмогли бы вы выиграть на «Поле чудес»: тест

25 октября 1990 года впервые на советском телевидении показали капитал-шоу "Поле чудес". Вот уже 28 лет оно неизменно остается на экранах наших телевизоров. Удивительно, но шоу с годами не потеряло популярности.

Примечательно, что прототипом шоу является западная передача "Колесо фортуны". С 1991 художественным руководителем и ведущим капитал-шоу остается Леонид Якубович

Первым телеведущим викторины стал Владислав Листьев . Именно ему пришла идея о том, чтобы создать шоу "Поле чудес". Только через год после начала съемок шоу, Листьев решил уйти с телеэкранов, чтобы заняться другими проектами. Он предложил Якубовичу стать ведущим, но тот согласился не сразу. Поэтому Листьев устроил кастинг, и некоторое время телешоу вели незнакомые широкой публике люди. Только в ноябре 1991 года Якубович согласился стать ведущим "Поля чудес".

Всем известно, что гости передачи никогда не приходят к известному телеведущему с пустыми руками. Существует целый музей, где можно не только посмотреть на подарки, которые приносили на шоу, но еще и потрогать их. Музей "Поля чудес" находится в одном из павильонов ВВЦ.