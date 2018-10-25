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Составлен лонг-лист оскаровских мультфильмов
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Составлен лонг-лист оскаровских мультфильмов 

Ревизор.ru 4 часа назад
Фото: Ревизор.ru
В лонг-лист попали 25 полнометражных мультфильмов. В их числе "Mutafukaz", "Ана и Бруно", "Гринч", "Дикие предки", "Законы Вселенной", "Как смотреть фейерверк", "Лиз и синяя птица", "Лу за стеной", "Монстры на каникулах 3″, "Ограбление по Фрейду", "Остров собак", "Ральф против интернета", "Сержант Стабби: Американский герой", "Суперсемейка 2″, "Тайная жизнь насекомых", "Тито и птицы", "Укрась прощальное утро цветами обещания", "Человек-паук: Через вселенные", "Шерлок Гномс" и другие.
Издание уточняет, что данный список нельзя считать конечным лонг-листом, так как некоторые работы из него еще не были показаны в лос-анджелесском прокате, а это необходимое условие для "Оскара". В финальном лонг-листе должно быть не менее 16 лент.
В финал смогут пройти пять анимаций. Некоторые мультфильмы можно будет номинировать в других категориях "Оскара", включая "Лучший фильм".
Оскаровских финалистов огласят 19 января будущего года, лауреата назовут на торжественной церемонии, которая состоится 24 февраля 2019 года.
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