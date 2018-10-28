Участника «Битвы экстрасенсов» объявили шарлатаном

Один из героев шоу "Битва экстрасенсов" Виталий Борцов в новом выпуске программы рассказал о любопытных деталях своей биографии. Он сообщил, что из-за ошибок люди стали называть его "шарлатаном".

Среди всех участников нового сезона шоу выделился следователь Виталий Борцов. В детстве мужчина пережил клиническую смерть, после чего обрел необычные способности.

На "Битве" Борцов проявил себя не с лучшей стороны. Его результаты в испытаниях оставляли желать лучшего.

Теперь же мужчина и вовсе шокировал телезрителей своим заявлением. Во втором испытании Борцову предоставили конверт и мешочек с вещами человека, о котором нужно было рассказать максимально подробно.

Виталий решил отказаться от задания. Он заявил, что из-за многочисленных ошибок его стали называть шарлатаном. "Я, наверное, пойду", — ошарашил всех участник шоу.