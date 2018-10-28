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Участника «Битвы экстрасенсов» объявили шарлатаном
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Участника «Битвы экстрасенсов» объявили шарлатаном 

Дни.ру 7 часов назад
Фото: Дни.ру
Один из героев шоу "Битва экстрасенсов" Виталий Борцов в новом выпуске программы рассказал о любопытных деталях своей биографии. Он сообщил, что из-за ошибок люди стали называть его "шарлатаном".
Среди всех участников нового сезона шоу выделился следователь Виталий Борцов. В детстве мужчина пережил клиническую смерть, после чего обрел необычные способности.
На "Битве" Борцов проявил себя не с лучшей стороны. Его результаты в испытаниях оставляли желать лучшего.
Теперь же мужчина и вовсе шокировал телезрителей своим заявлением. Во втором испытании Борцову предоставили конверт и мешочек с вещами человека, о котором нужно было рассказать максимально подробно.
Виталий решил отказаться от задания. Он заявил, что из-за многочисленных ошибок его стали называть шарлатаном. "Я, наверное, пойду", — ошарашил всех участник шоу.
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