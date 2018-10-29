Екатерина Скулкина стала новой защитницей в «Модном приговоре»

Екатерина Скулкина , знакомая многим по проекту «ComedyWoman», вошла в состав съемочной команды передачи Первого канала «Модный приговор». Знаменитость поучаствовала в нескольких эпизодах передачи о стиле и моде, подменив постоянную защитницу гостей проекта Надежду Бабкину в то время, как та находится на гастролях.

29 октября телезрители смогут оценить работу Скулкиной на новой должности. Артистка в целом осталась довольна собой и тем, как ей удалось выполнить свои задачи в непривычном амплуа.