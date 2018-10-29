Скулкина стала новой защитницей в «Модном приговоре»

Екатерина Скулкина, знакомая многим по проекту «ComedyWoman», вошла в состав съемочной команды передачи Первого канала «Модный приговор». Знаменитость поучаствовала в нескольких эпизодах передачи о стиле и моде, подменив постоянную защитницу гостей проекта Надежду Бабкину в то время, как та находится на гастролях.
29 октября телезрители смогут оценить работу Скулкиной на новой должности. Артистка в целом осталась довольна собой и тем, как ей удалось выполнить свои задачи в непривычном амплуа.
Понравилась ли подобная перестановка зрителям тоже скоро станет известно. Екатерина не скрывает, что работа в студии Первого канала оказалась весьма волнительным мероприятием. «Быть соведущей невероятных Эвелины Хромченко и Александра Васильева — это колоссальный, интереснейший опыт и определённый вызов для самой себя», — поделилась артистка.
Следует отметить, что Надежда Бабкина не ушла из «Модного приговора» навсегда. Екатерина Скулкина подменяет ее на период сложного гастрольного графика. Ранее должность защитницы в шоу уже доставалась таким звездам как Наталья Бочкарева, Вика Цыганова, Анна Семенович, Мария Голубкина и Ольга Погодина, — сообщает 7days.ru.