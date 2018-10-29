Невесты поборются за медовый месяц мечты в новом шоу

Четыре невесты поборются за медовый месяц мечты

Уже скоро на телеканале "Пятница!" состоится премьера самого сердечного реалити «Четыре свадьбы». Влюбленные пары каждый выпуск будут бороться за главный приз — романтическое путешествие на двоих.

Каждая девушка мечтает о пышной свадьбе, но подобные мероприятия требуют серьезных затрат. Также после долгих месяцев ожидания и красивой церемонии молодожены отправляются в романтическое путешествие. Каждая пара хочет уединенно провести время в каком-нибудь райском месте. Не так давно у четырех пар появилась возможность выиграть медовый месяц мечты.

Телеканал «Пятница!» решил снять новое реалити-шоу о любви «Четыре свадьбы». В проекте будут задействованы влюбленные пары, которые готовятся обменяться клятвами. Им придется соревноваться между собой за то, чтобы отправиться в романтическое путешествие. По правилам шоу в борьбе будут участвовать не женихи, а невесты. Каждой из них предстоит не только организовать свое торжество, но и посетить свадьбы соперниц, а также оценить их праздник.

Ради победы участницам придется сделать все возможное, чтобы их свадьба стала самой оригинальной, запоминающейся и роскошной. Они продумают каждую деталь: свой наряд, место проведения и меню в ресторане. Девушки пойдут на любые ухищрения, чтобы стать лучшей в глазах конкуренток.

Та невеста, свадьба которой получит наивысшие баллы от соперниц, выигрывает путешествие на двоих. Премьера реалити-шоу «Четыре свадьбы» состоится уже завтра, 30 октября, в 19:00 на телеканале «Пятница!».