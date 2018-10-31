Зловещие эпизоды, попавшие в прямой эфир

В прямом эфире может произойти всё что угодно, а свидетелями странных явлений становятся десятки и сотни тысяч зрителей. Вот некоторые мистические эпизоды, которые случились во время прямых трансляций.

1. Стример Reckful в 2017 году общался в прямом эфире со зрителями, прогуливаясь по тёмной улице. В какой-то момент он обнаружил, что его преследует странный молодой человек в маске на лице. Reckful поинтересовался и зрителей, что ему делать, и почти все посоветовали бежать. Парень бежал до тех пор, пока преследователь не окликнул его по имени. Зрители так ничего и не поняли, но, вероятно всего, преследователь знал, за кем он охотится, и пытался разыграть стримера.

2. Стример Assaults обедал с друзьями и вёл прямую трансляцию, когда к нему подошёл поклонник. Вместо обычного приветствия фанат распылил в лицо молодому человеку огнетушитель и тут же убежал. Помещение немедленно заволокло дымом, молодые люди выскочили на улицу. Приехавшая полиция не смогла найти агрессивного фаната.

Другие пугающие истории, попавшие в прямой эфир, — в видео.