Что стало с финалистами шоу «Танцы»

Что стало с финалистами предыдущих сезонов шоу «Танцы»

Как сложилась судьба и чем теперь занимаются финалисты шоу "Танцы" — читайте в материале.

Ильшат Шабаев

Первый победитель шоу еще до проекта смог заработать себе репутацию профессионального танцора и поработать с многими ведущими хореографами страны и мира. Поэтому имя Ильшата было на слуху у наставников проекта.

@ilshatshabaev

Он с легкостью попал в 20 лучших участников сезона и вырвал победу у не менее талантливых коллег по цеху. После финала телешоу Шабаева накрыло волной популярности. Все профильные школы и студии хотели поработать со знаменитым танцором. График Ильшата был расписан на несколько месяцев вперед после проекта.

Шабаев отдает предпочтение жанрам хип-хоп и контемпорари. Ездит по стране с мастер-классами, но это не единственное, чем занимается танцор. Совсем недавно Ильшат запел: он выпустил музыкальный мини-альбом "Метаморфозы" с несколькими треками своего исполнения. Также относительно недавно Шабаев женился на девушке по имени Альфия. В своем инстаграм-профиле Шабаев поделился с подписчиками, что исполнил мечту жены — подарил ей маникюрный салон в центре Санкт-Петербурга.

Максим Нестерович

Победитель второго сезона телешоу стал танцор Максим Нестерович. Он с детства увлекался танцами, а до проекта успел не только утвердиться как профессиональный исполнитель, но также и как хореограф. Нестерович открыл свою собственную школу и собрал танцевальную группу, сотрудничал со звездами российской музыкальной сцены.

@maks_nesterovich

В проект его пригласили как хореографа на первый сезон. Но Максим настолько проникся атмосферой телешоу, что решил обязательно попробовать свои силы в качестве участника во втором сезоне. И не прогадал. Несмотря на то, что наставники были к Нестеровичу строже, чем к другим участникам, он успешно дошел до финала и стал триумфатором.

После шоу Максим Нестерович продолжает совершенствовать свое собственное мастерство и работает в качестве хореографа.

Дмитрий Щебет

Пришел на шоу, уже имея за плечами профессиональное образование в области танцев. К проекту он готовился очень тщательно. Зная о тонкостях заданий, которые должны пройти участники проекта, Щебет начал повторять и заново осваивать многие танцевальные направления. Поэтому кастинг он прошел с легкостью, а наставникам пришлось повоевать за то, чтобы Дмитрий оказался именно в их команде.

@shebet_dmitrii

После победы на шоу Щебет продолжил совершенствоваться в танцевальном искусстве. А на вырученные деньги купил маме дом — именно с такой целью он и пришел и проект.

Виталий Уливанов

Уливанов стал победителем четвертого сезона "Танцев". Мигель , наставник одной из команд, шутливо прозвал Виталия "заслуженным участником шоу", потому как тот не раз пробовал свои силы в проекте. Уливанов смог пройти, став триумфатором четвертого сезона "Танцев".

Кадр из телепрограммы "Танцы"

На три миллиона рублей, которые он выиграл в проекте, Виталий купил собственную квартиру. Теперь он ездит по стране с мастер-классами, а также развивается как танцор. Уливанова также можно увидеть и в пятом сезоне "Танцев" — он работает с участниками проекта в качестве одного из хореографов.