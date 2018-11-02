Ещё
Билан рассказал об участии в шоу «Голос»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Смолфут
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Несокрушимый
Исторический, Драма, Военный
Купить билет
Веном
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

Дима Билан рассказал об участии в шоу «Голос» 

Вечерняя Москва + ещё 5 8 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Являвшийся наставником популярного телевизионного проекта «Голос» артист Дима Билан рассказал, какие впечатления у него оставило участие в проекте.
Певец занимал судейское кресло на протяжении пяти сезонов шоу. Кроме того, он был замечен и в детской версии проекта. Тем не менее, в седьмом сезоне в составе его не оказалось. Сегодня многие поклонники надеются на то, что Дима Билан вновь примет на себя роль наставника талантливых исполнителей.
«Это была массированная атака для психики», — прокомментировал артист моральные нагрузки, которые испытывал во время «Голоса», подчеркнув, что многое осталось за кадром.
Сейчас Дима Билан восстанавливается как физически, так и душевно. Недавно он побывал на Непале, где полюбовался красотами природы и спустился по реке с порогами, сообщает Starhit.
Ранее поклонники раскритиковали новое фото певца, которое тот опубликовал в соцсетях. Они назвали Диму Билана постаревшим из-за неудачной прически.
Вечерняя Москва: последние новости
Определено название приквела «Игры Престолов» Фильмы, которые стоит посмотреть в ноябре «Хроники Нарнии» станут телесериалом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему Нина Ургант не хотела петь песню Окуджавы2
Как изменилась легендарная «Просто Мария»15
Почему режиссеры «отнимают голоса» у актеров1
Как изменились актеры сериала «Универ»
Диснеевские герои, оказавшиеся родственниками2
Видео
01:44
Фильмы, которые стоит посмотреть на Хэллоуин
Фильмы
02:53
Самые ожидаемые премьеры недели
Фильмы
00:15
Лепс записал саундтрек к новому сериалу
Сериалы
04:29
Почему режиссеры «отнимают голоса» у актеров
Фильмы
06:19
Нелицеприятная правда о диснеевских принцессах
Фильмы
02:59
Почему Нина Ургант не хотела петь песню Окуджавы
Актеры
05:43
Что стало с любимыми советскими дикторами
ТВ
14:46
Диснеевские герои, оказавшиеся родственниками
Фильмы
02:59
Для съемок «Иронии судьбы» скупили всю вату
Фильмы
03:13
Спецэффекты, разительно изменившие блокбастеры
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение