Дима Билан рассказал об участии в шоу «Голос»

Являвшийся наставником популярного телевизионного проекта «Голос» артист Дима Билан рассказал, какие впечатления у него оставило участие в проекте.

Певец занимал судейское кресло на протяжении пяти сезонов шоу. Кроме того, он был замечен и в детской версии проекта. Тем не менее, в седьмом сезоне в составе его не оказалось. Сегодня многие поклонники надеются на то, что Дима Билан вновь примет на себя роль наставника талантливых исполнителей.

«Это была массированная атака для психики», — прокомментировал артист моральные нагрузки, которые испытывал во время «Голоса», подчеркнув, что многое осталось за кадром.

Сейчас Дима Билан восстанавливается как физически, так и душевно. Недавно он побывал на Непале, где полюбовался красотами природы и спустился по реке с порогами, сообщает Starhit

Ранее поклонники раскритиковали новое фото певца, которое тот опубликовал в соцсетях. Они назвали Диму Билана постаревшим из-за неудачной прически.