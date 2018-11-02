Что стало с любимыми советскими дикторами

В советское время дикторов телевидения знали в лицо. Они ежедневно появлялись на экранах и воспринимались чуть ли не членами семьи. Но с наступлением нового времени талантливые и опытные люди вдруг оказались ненужными и во мгновение ока лишись работы. Чем занимаются сейчас теледикторы времён СССР?

1. Татьяна Судец . Татьяна Александровна была одной из любимейших ведущих малышей, ведь именно она желала им спокойной ночи в одноимённой передаче. У улыбчивой ведущей была непростая жизнь: в восьмидесятые она потеряла брата и отца, в девяностые — сына. Но и после этого Судец нашла в себе силы продолжать работать и обучать новое поколение. Сейчас Татьяне Судец 71 год, она по-прежнему полна сил и по-прежнему очаровательна.