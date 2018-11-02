Ещё
Что стало с любимыми советскими дикторами
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Смолфут
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Несокрушимый
Исторический, Драма, Военный
Купить билет
Веном
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

Что стало с любимыми советскими дикторами 

Рамблер 9 часов назад
В советское время дикторов телевидения знали в лицо. Они ежедневно появлялись на экранах и воспринимались чуть ли не членами семьи. Но с наступлением нового времени талантливые и опытные люди вдруг оказались ненужными и во мгновение ока лишись работы. Чем занимаются сейчас теледикторы времён СССР?
1. Татьяна Судец. Татьяна Александровна была одной из любимейших ведущих малышей, ведь именно она желала им спокойной ночи в одноимённой передаче. У улыбчивой ведущей была непростая жизнь: в восьмидесятые она потеряла брата и отца, в девяностые — сына. Но и после этого Судец нашла в себе силы продолжать работать и обучать новое поколение. Сейчас Татьяне Судец 71 год, она по-прежнему полна сил и по-прежнему очаровательна.
2. Александр Иванов. Александр был ведущим передачи «Вокруг смеха», и всегда имел успех у публики. Его беззлобная сатира неизменно поднимал настроение телезрителям, «Вокруг смеха» была одной из самых популярных передач на советском тв. В девяностые передача закрылась, и Александр Иванов оказался не удел. Правда, чуть позже его пригласил в команду Борис Ельцин, и это помогло Иванову поправить материальное положение. Увы, Александр был не прочь выпить, и пристрастие к алкоголю многие называют причиной его ухода. В 1996 году в 59 лет он скончался.
О трагической судьбе Валентины Леонтьевой и как стадионы приветствовали Николая Озерова, узнайте из видео.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему Нина Ургант не хотела петь песню Окуджавы2
Как изменилась легендарная «Просто Мария»15
Почему режиссеры «отнимают голоса» у актеров1
Как изменились актеры сериала «Универ»
Диснеевские герои, оказавшиеся родственниками2
Видео
01:44
Фильмы, которые стоит посмотреть на Хэллоуин
Фильмы
02:53
Самые ожидаемые премьеры недели
Фильмы
00:15
Лепс записал саундтрек к новому сериалу
Сериалы
04:29
Почему режиссеры «отнимают голоса» у актеров
Фильмы
06:19
Нелицеприятная правда о диснеевских принцессах
Фильмы
02:59
Почему Нина Ургант не хотела петь песню Окуджавы
Актеры
05:43
Что стало с любимыми советскими дикторами
ТВ
14:46
Диснеевские герои, оказавшиеся родственниками
Фильмы
02:59
Для съемок «Иронии судьбы» скупили всю вату
Фильмы
03:13
Спецэффекты, разительно изменившие блокбастеры
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение