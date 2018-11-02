Что стало с любимыми советскими дикторами 

В советское время дикторов телевидения знали в лицо. Они ежедневно появлялись на экранах и воспринимались чуть ли не членами семьи. Но с наступлением нового времени талантливые и опытные люди вдруг оказались ненужными и во мгновение ока лишись работы. Чем занимаются сейчас теледикторы времён СССР?
1. Татьяна Судец. Татьяна Александровна была одной из любимейших ведущих малышей, ведь именно она желала им спокойной ночи в одноимённой передаче. У улыбчивой ведущей была непростая жизнь: в восьмидесятые она потеряла брата и отца, в девяностые — сына. Но и после этого Судец нашла в себе силы продолжать работать и обучать новое поколение. Сейчас Татьяне Судец 71 год, она по-прежнему полна сил и по-прежнему очаровательна.
2. Александр Иванов. Александр был ведущим передачи «Вокруг смеха», и всегда имел успех у публики. Его беззлобная сатира неизменно поднимал настроение телезрителям, «Вокруг смеха» была одной из самых популярных передач на советском тв. В девяностые передача закрылась, и Александр Иванов оказался не удел. Правда, чуть позже его пригласил в команду Борис Ельцин, и это помогло Иванову поправить материальное положение. Увы, Александр был не прочь выпить, и пристрастие к алкоголю многие называют причиной его ухода. В 1996 году в 59 лет он скончался.
О трагической судьбе Валентины Леонтьевой и как стадионы приветствовали Николая Озерова, узнайте из видео.